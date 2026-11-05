La journée mondiale de lutte contre le diabète est prévue le 14 courant. En prélude à cet événement, l'Association Sénégalaise de soutien aux diabétiques a fait face à la presse, hier, pour livrer des chiffres inquiétants et lancer un appel à la prévention de la maladie.

"Situation du diabète au Sénégal : état des lieux, défis de la prise en charge et perspectives d'action". Tel est le thème de la journée mondiale de lutte contre le diabète qui sera célébrée le 14 courant. En prélude à cette journée, l'Association Sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD) a fait face à la presse, hier. A l’occasion, Pr Abdoulaye Lèye, endocrinologue-diabétologue, a souligné que 600 millions de personnes vivent actuellement avec le diabète dans le monde. Qu’à l'horizon 2050, ils seront 900 millions. En Afrique, poursuit-il, il y a 30 millions de diabétiques.

L’endocrinologue-diabétologue informe qu’en Afrique, 3/4 de la population ignore son statut de diabétique. Au Sénégal, ils sont 4/5 à l’être. "Un adulte sur neuf, dit-il, vit avec le diabète dans le monde. En Afrique, c'est un doublement de cette proportion. Et 3 personnes sur 4 ignorent qu'elles ont cette maladie. Au Sénégal, la Fédération internationale du diabète estime que cette proportion est de près de 4 sur 5. En d'autres termes, parmi les vrais diabétiques, pollués ou non, seule 1 personne sur 5 est au courant qu'elle est diabétique ; les 4 autres se baladent sans savoir qu'elles sont diabétiques".

Néanmoins, Pr Lèye souligne qu’on peut le prévenir dans sa survenue. « Maintenant, on sait qu'en agissant même sur les phénomènes avant la conception d'un bébé ou durant la conception, on peut retarder de très loin sa survenue. Mais surtout, si pour des raisons génétiques ou inévitables liées à l'âge, ou à d'autres facteurs non nominaux, le diabète s'installe, il faut toujours être dans une posture de prévention pour que l'affection soit plus équilibrée et que les complications soient évitées. Le coût de la prévention des complications chez un patient diabétique peut être entre 100 et 300 fois moins cher que le coût de la prise en charge des complications."

« Au Sénégal, un adulte sur 24 est diabétique ».

Il informe que des enquêtes du ministère de la Santé ont montré que les décès attribuables au diabète chez les adultes entre 20 et 79 ans sont estimés à 1 150 personnes. « Au Sénégal, un adulte sur 24 est diabétique ». Pour prévenir cette maladie, il milite pour la prévention, notamment en évitant la prise de poids ou l'obésité.

"Actuellement, 1 % de la richesse du monde est concentré dans la lutte contre le diabète, alors que cette maladie affecte 11 % de la population mondiale. Il n'y a qu'un seul combat qui vaille pour lutter contre cette maladie, c'est de prévenir. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a 28,8 % de surpoids", confie Pr Leye.

Le directeur de la maladie, Dr Moustapha Diop, indique par ailleurs qu’il existe 27 centres intégrés de prise en charge du diabète. Il informe à ce propos que 520 millions FCFA ont été investis pour l'accès à l'insuline.

Avec la mise en œuvre du Bilan annuel ciblé (BIC), poursuit-il, il sera question de pousser les Sénégalais à avoir la culture de faire le bilan. Le projet commencera avec les fonctionnaires en 2027, puis s'étendra à la communauté en se basant sur les assurances santé. L'objectif de ce projet est de pousser les Sénégalais à avoir une culture du dépistage précoce.

Ils ont également mis en place un kit de denrées alimentaires locales pour les personnes qui souffrent de cette maladie.

Dans la même veine, le président de l'ASSAD, Baye Oumar Gueye, plaide pour un meilleur accompagnement des malades, car, tout le monde n'a pas 75 000 F par mois pour les besoins de ses soins. Ainsi, souligne-t-il, leurs préoccupations sont majeures, car 87 % des patients diabétiques sont issus de familles vulnérables.

CHEIKH THIAM