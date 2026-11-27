Les grands chantiers publics mobilisent des entreprises de toutes tailles. Encore faut-il que celles-ci disposent des moyens de s’équiper et de répondre à la demande. C’est par l’exemple du bâtiment et des travaux publics (BTP) qu’Aminata Faye Seck, directrice générale de la Banque islamique du Sénégal (BIS), a illustré les besoins de financement des entreprises, hier, à Dakar, lors de la première édition du Forum international sur la finance islamique du Sénégal (FIFIS). Selon elle, le financement des projets structurants de l’État doit aussi bénéficier aux entreprises qui concourent à leur réalisation. Autour des grands chantiers, les PME, au même titre que les grandes entreprises, ont un rôle à jouer.

La directrice générale de la BIS a également insisté sur la place que doivent y trouver les jeunes et les femmes. L’accès à des financements adaptés leur permettrait, a-t-elle estimé, de participer à ces projets et de créer des emplois. Le même besoin se pose dans l’agriculture, l’industrie et les services, où des entreprises peinent encore à mobiliser les ressources nécessaires pour s’équiper, produire et se développer. Aminata Faye Seck y voit un champ d’intervention pour la finance islamique, « grâce à son ancrage dans l’économie réelle ».

...Le forum, consacré à l’inclusion financière et au développement socio-économique dans l’UEMOA, a aussi posé la question de l’accès effectif aux financements. Si le numérique a rapproché les services financiers des populations, de nombreux entrepreneurs et producteurs éprouvent toujours des difficultés à financer leurs activités, a relevé la directrice générale de la BIS. Elle a plaidé pour des offres ouvertes à tous, dont les conditions soient faciles à comprendre et adaptées aux besoins des clients.

Pour y parvenir, Aminata Faye Seck a appelé à agir sur deux fronts. Le numérique peut simplifier les démarches des clients, tandis que les partenariats peuvent aider à mobiliser des ressources et à mieux accompagner les porteurs de projets. Elle a invité les banques, les compagnies d’assurance, les institutions de microfinance et les partenaires au développement à travailler ensemble. La directrice générale a cité, à ce titre, les travaux engagés par la Société financière internationale (IFC) autour d’une ligne de financement islamique. Cette initiative illustre, selon elle, le type de coopération que le forum entend favoriser entre les institutions financières de la région et leurs partenaires.