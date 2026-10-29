Pour une meilleure prise en charge de la question de la santé mentale, le Directeur général des Établissements de santé (DGES) a annoncé qu'il est prévu la construction de trois nouveaux hôpitaux.

Le Centre hospitalier national de psychiatrie de Thiaroye (CHNPT) a organisé ses 48 heures de portes ouvertes avant-hier et hier. La cérémonie officielle a été présidée par le directeur général des Établissements de santé (DGES). Le Dr Fallou Niang a profité de cette occasion pour indiquer que le CHNPT a besoin d'appui et il a promis de l'accompagner.

Dans le cadre du renforcement de la santé mentale, il a évoqué d'importants projets en cours. Celui de Thiaroye, at-il informé, fait partie des établissements hospitaliers de Dakar à réhabiliter, et son financement est déjà acquis. Il a ajouté que quatre hôpitaux de niveau 3 seront construits au niveau des pôles territoires à Mbour, à Kaolack, à Saint-Louis et à Guédiawaye. Il s'agira, dit-il, d'un redéploiement de projets hospitaliers qui suivra les pôles territoriaux.

« L'idée à terme, c'est que dans chaque pôle territoire, nous pourrions bâtir un véritable dispositif de souveraineté sanitaire, avec un hôpital de référence, un hôpital 2, un hôpital 1, avec les centres de santé pour qu'aujourd'hui le concept de pyramide sanitaire ne soit plus pensé entre la périphérie et la capitale, mais en matière de pôle territoire. Chaque pôle territoire aura son autonomie en termes de santé, et derrière, il y a un dispositif qui est consacré dans ce pôle de santé publique, de même que dans la prochaine réforme hospitalière, ce sont les groupements hospitaliers de territoires qui vont intégrer cette obligation aux structures de santé, d'avoir une collaboration, d'optimiser les ressources, de mutualiser également en matière de ressources humaines et en matière de certains marchés, et surtout de bâtir un projet médical commun qui va se baser principalement sur les problématiques spécifiques de la santé de la zone et bâtir un système de réponse qui répondra efficacement à ces besoins », a détaillé le Dr Niang.

A sa suite, le DG du CHNPT, le Dr Ibra Diagne, a informé que l'établissement qu'il dirige est fort de 120 lits pour les patients et de 98 lits pour les accompagnants. Cette année, renseigne-t-il, ils ont accueilli beaucoup de patients atteints de plusieurs pathologies. De ce fait, ils ont eu des difficultés dans la prise en charge, du fait de l'affluence, de la diminution ou de l'absence de ressources humaines de qualité et du délabrement des bâtiments.

L'objectif des 48 heures de portes ouvertes, poursuit-il, est de diminuer la stigmatisation, car la maladie mentale s'accompagne le plus souvent d'une certaine forme de stigmatisation. « Ces 48 heures, c'était l'occasion de pouvoir inviter les populations pour que ces dernières puissent voir ce que nous sommes en train de faire, mais aussi de diminuer cette stigmatisation et de faire aussi en sorte que la population ait le courage de venir à l'hôpital. Donc, ce que nous exigeons à la population, c'est de ne plus avoir peur de la maladie mentale, parce que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Ce qui est important, c'est d'avoir des soins en temps réel », lance le Dr Diagne.