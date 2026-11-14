Dans un communiqué daté du 23 novembre 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce rassure sur l’approvisionnement en pain malgré l’arrêt de travail annoncé dans certaines boulangeries et écarte toute hausse unilatérale des prix au nom du pouvoir d’achat des ménages.

La décision de l’intersyndicale de la boulangerie sénégalaise d’aller en grève a fait réagir la tutelle. Face à l’annonce d’un arrêt de travail dans certaines boulangeries, le ministère de l’Industrie et du Commerce a tenu à apaiser les inquiétudes des consommateurs. Le département ministériel dirigé par Serigne Gueye Diop assure que la continuité de l’approvisionnement en pain reste garantie sur l’ensemble du territoire national, tout en réaffirmant sa disponibilité pour un dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs du secteur. Mais il faut dès lors préciser que, sur la question tarifaire, la position officielle est sans ambiguïté. Selon le communiqué, le ministère juge « inacceptable » le prix de vente de 210 francs CFA évoqué par certains boulangers, estimant qu’il ne correspond ni à la conjoncture économique du pays ni à la nécessité de protéger les ménages. Pour les autorités, le pain constitue un produit de grande consommation dont le prix ne saurait être relevé de manière « unilatérale et sans concertation ».

La missive souligne que le gouvernement a opté pour une ligne constante de stabilité face aux tensions économiques actuelles. À ce titre, le ministère rappelle que « le prix de vente de 210 francs CFA, proposé par certains boulangers, est inacceptable au vu de la situation économique du pays » et insiste sur le fait que « toute augmentation non concertée et unilatérale est contraire à la nécessité impérieuse de préserver le pouvoir d’achat des ménages ».

Toutefois, reconnaissant les difficultés concrètes rencontrées par les professionnels, l’État privilégie une transformation de fond plutôt qu’une révision immédiate des tarifs. Pour renforcer la rentabilité des boulangeries, l’action publique s’articule autour de trois axes majeurs. Elle prévoit « l’allègement des charges d’exploitation sur les plans fiscal, douanier et énergétique », notamment par le recours à l’énergie solaire, ainsi qu’un accompagnement technique pour moderniser les équipements de production et renforcer les exigences en matière d’hygiène. Elle vise également une meilleure organisation de la filière, qui passe par l’optimisation des circuits de distribution et la mise en place de points de vente réglementés en lien avec les collectivités territoriales.

Cette feuille de route doit être approfondie lors des prochaines Assises nationales de la boulangerie, qui réuniront l’ensemble des parties prenantes afin d’établir un diagnostic commun et de concilier la viabilité économique du secteur et la protection des consommateurs. Des commissions dédiées poursuivent actuellement les échanges avec les organisations professionnelles pour arrêter le format et le calendrier de ces assises. En définitive, le ministère en appelle au sens des responsabilités des professionnels et les invite au dialogue, tout en réaffirmant que « l’État demeure pleinement mobilisé pour construire des solutions réalistes, équilibrées et durables pour l’ensemble de la filière ».

Mamadou Diop