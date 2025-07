Un fonctionnaire accompli. Il a fait plus de 20 ans à l’Ecole nationale d’administration, où il a enseigné la comptabilité. Selon les sources, El Hadj Ibrahima Diop est d’une grande compétence, aimé et respecté par tout le monde dans l’administration fiscale sénégalaise. ‘’S’il y a quelqu’un qui fait l’unanimité par sa compétence, sa rigueur et son intégrité, c’est bien lui’’, confie un de nos interlocuteurs.

Avec le Premier ministre Ousmane Sonko, les confidences font état de rapports particuliers, une ‘’grande complicité intellectuelle’’. D’ailleurs, on nous apprend que les deux se sont croisés au crépuscule de leurs carrières dans l’administration fiscale, dans les années 2016, au niveau de la prestigieuse direction du contrôle interne. Sonko devait être radié de la fonction publique la même année, alors qu’il était sous les ordres d’El Hadj Ibrahima Diop. ‘’Il a été non seulement son chef, mais il a aussi été son formateur à l’ENA’’, nous précise-t-on.

Parti à la retraite il y a 5-6 ans, il est présenté comme un inspecteur très compétent et intègre. Diop a été le premier chef du centre des grandes entreprises à sa création dans les années 2000. C'était un poste pourvu par appel à candidatures sous les directives de la Banque mondiale.

Formateur à l’ENA pendant plus de 20 ans, il a eu sous ses ordres plusieurs générations d’inspecteurs des impôts et des domaines. Ses compétences transversales et sa grande ouverture sont présentées comme un atout pour mener à bien ces travaux dont l’objectif est d’évaluer les contrats avec certaines grandes compagnies, dont les multinationales en charge de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Nommé il y a presque un an (août 2024), ils sont nombreux les Sénégalais à se poser des questions sur les résultats de leurs travaux. Le moins que l’on puisse dire c’est que la Commussion reste très fermée et réfractaire à toute communication dans la presse. Même le texte réglementaire portant sa création est inaccessible au grand public. Nous avons saisi les services de communication de la Primature à maintes reprises pour accéder à ce document a priori banal mais sans succès. Il est tout aussi difficile de savoir qui sont les membres de cette Commission apparemment très secrète et muette.

Mor AMAR