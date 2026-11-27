Dans la commune de Notto Diobass, les habitants de Sangué demandent le classement de leur forêt en zone de protection communautaire. Dans une proposition de résolution, ils réclament aussi que le chef de village et le Comité de défense du village soient associés à toute concertation sur l’avenir de cet espace.

« Sunu suuf, sunu forêt – Notre terre n’est pas à vendre. » C’est sous ce mot d’ordre que les habitants de Sangué se mobilisent pour défendre leurs terres et leur forêt. Dans une proposition de résolution destinée aux autorités administratives et territoriales, ils demandent que l’espace forestier du village soit classé en zone de protection communautaire. Les habitants considèrent cette forêt comme un patrimoine commun à transmettre aux générations futures.

Les villageois se disent prêts à discuter avec l’État, la mairie et la préfecture. Ils demandent que les échanges se déroulent dans le respect de leurs droits et de la législation en vigueur. Ils veulent également que toute concertation se tienne dans un cadre officiel, en présence du chef de village et du Comité de défense du village (CDV), afin que la communauté soit représentée dans les discussions sur l’avenir de ses terres.

Une résolution destinée aux autorités

La proposition de résolution doit être transmise au maire de Notto Diobass, au préfet de Thiès, au gouverneur et aux services des Domaines. Sa diffusion auprès des habitants est également prévue pour faire connaître les revendications et poursuivre la mobilisation dans le village.

Le document doit recueillir les signatures du chef de village, des représentantes des femmes, des représentants de la jeunesse et des habitants présents.