En retrait de la vie politique ces derniers temps, l’ancien président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, Seydou Diouf, sort de son mutisme et dégaine sévèrement contre Pastef. Il trouve inacceptables les “menaces” et “chantages” contre les hauts fonctionnaires et appelle l’État à y mettre un terme.

C’est un Seydou Diouf très en colère et indigné qui nous a reçu pour parler de la situation politique nationale. Président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale pendant plusieurs mois, il trouve inadmissibles les menaces du groupe Pastef contre de hauts fonctionnaires. “Ce que je trouve très grave, c’est de menacer la haute administration de l’État qui doit exécuter la LFR, dont la mise en vigueur a été prononcée par un décret du président de la République. J’en appelle au président de la République qui ne doit pas accepter de telles menaces. Il ne doit pas accepter qu’on fasse du chantage à la haute administration…. Qu’est-ce que ces gens ont fait dans ce pays pour se permettre de s’adresser de la sorte aux hauts fonctionnaires qui ont toujours servi ce pays. Il faut que ça cesse”, fustige l’ancien député avec amertume.

Monsieur Diouf n’a pas manqué de s’adresser aux agents de l’État en leur demandant de ne pas céder au chantage et aux menaces. Ils ont la loi et le droit qui doivent rester leur seul bréviaire. “Je m’adresse à ces hauts fonctionnaires. Si jamais ils tremblent dans l’exécution des instructions qui leur sont données à l’aune de ce décret portant mise en vigueur de la LFR, c’est là qu'ils sont en situation d’illégalité. Ce décret reste aujourd’hui la seule référence. Jusqu’à ce qu’il soit remis en cause par une juridiction de ce pays. Méconnaître la réalité juridique de ce décret, c’est méconnaître la loi et s’exposer à des sanctions”, fulmine-t-il avant de rappeler : “Il faut savoir qu’une résolution n’a aucune portée juridique, aucune force contraignante. Sa visée est simplement politicienne et populiste.”

De l’avis de Seydou Diouf, l’intention de Pastef est plus de faire peur aux partenaires, dans le seul but de sabrer les négociations en cours avec le Fonds monétaire international. Il insiste : “J’en appelle aussi aux partenaires du Fonds monétaire international. Ils n’ont pas à écouter ces gens qui ne parlent pas au nom du peuple sénégalais. Ils parlent pour eux-mêmes et pour un candidat, qui veut coûte que coûte qu’on organise des élections et qui se soucie très peu de la situation difficile que traverse ce pays. Ceux qui parlent pour le peuple, c’est ceux qui sont intéressés par la capacité de l’État à régler les problèmes quotidiens des Sénégalais qui sont fatigués.”

« Il faut que le Fonds respecte son accord avec le Sénégal »

Les partenaires du Sénégal, selon l’ancien président de la Commission des Finances, doivent soutenir davantage le programme qu’ils ont signé avec le gouvernement. “Les élucubrations et les agitations de Pastef ne doivent pas permettre de remettre en cause la mise en œuvre de l’accord avec le gouvernement du Sénégal. Ce serait un très mauvais signal envoyé à tous ces agitateurs populistes de la vie politique africaine. Il faut que le Fonds respecte son accord avec le Sénégal, tant du point de vue de son contenu, de l’agenda de mise en œuvre et de sa décision à travers le Conseil d’administration”, a plaidé l’ancien député de Benno Bokk Yaakaar, qui se désole que la majorité ne soit nullement préoccupée par la situation actuelle du pays. Selon lui, tout est à l’arrêt dans ce pays et c’est la seule chose qui devrait mobiliser toutes les énergies.

L’ancien député a tenu à préciser qu’il n’a aucun problème avec le chef de la majorité, mais en a marre de certaines postures qui portent gravement atteinte aux intérêts de ce pays. “Ces députés ont fait ce qu’ils ont fait pensant que le droit était avec eux, utilisant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour faire passer une question préalable ; ils n’ont même pas permis le débat, dévoyant ainsi l’objectif même de la question préalable. Le président de la République est aussi en droit de faire recours à l’article 42, prendre un acte de gouvernement, pour permettre la continuité de l’État. S’ils ne sont pas contents, ils n’ont qu’à saisir les juridictions”, a-t-il déclaré.

Cette sortie fait suite à la procédure mise en branle par la majorité pour adopter une résolution dont le principal but serait de mettre en garde les fonctionnaires et partenaires. “… Tout emprunt nouveau, émission de titres, convention financière ou engagement de dette excédant les plafonds et habilitations résultant de la loi de finances pour 2026 effectivement votée, et fondé exclusivement sur le décret n° 2026-2416, ne bénéficie pas d'une autorisation parlementaire expresse. L'Assemblée procédera à la vérification de leur régularité sur la base d'une demande de justification de leurs bases juridiques, leurs montants et leur conformité aux autorisations financières applicables.”

Cette mise en garde s’adresse directement aux fonctionnaires et aux potentiels créanciers de l’État qui s’appuieraient sur le décret portant mise en vigueur de la LFR. Pour Pastef, les agents doivent être conscients des responsabilités qu'ils engagent à raison des actes qu'ils accomplissent. “… Les ordonnateurs et leurs délégataires, les contrôleurs budgétaires, les comptables publics et les autres payeurs, les agents des administrations fiscale et douanière doivent avoir pleinement conscience qu’en prenant, visant ou exécutant de telles opérations, leur responsabilité peut être engagée, en cas de manquement imputable aux obligations propres à leurs fonctions, dans les conditions fixées par les lois et règlements…. Les opérations d’emprunt non couvertes par les autorisations financières régulièrement votées ne sauraient tirer leur légalité du seul décret contesté”, ont fustigé les députés qui accusent Diomaye d’usurpation de pouvoir.

À noter que la proposition de résolution passera aujourd’hui en séance plénière à l’Assemblée nationale. Selon cet agent au ministère des Finances, s’ils doivent organiser des représailles contre ceux qui exécuteraient la loi de finances, les députés de Pastef devront commencer par les agents de l’Assemblée nationale, puisque même l’Assemblée va exécuter le décret portant mise en vigueur de la LFR.

Mor AMAR