Réunie samedi 7 novembre 2026 à sa permanence nationale de Sacré-Cœur 1 à Dakar, sous la présidence de son Secrétaire général, l'Honorable Député-Maire Mbaye Dione, la Direction collégiale élargie de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) a dressé un diagnostic sans complaisance de la situation nationale et fixé sa feuille de route : opposition ferme au sein du Front pour la Défense de la République (FDR), massification du parti et préparation d'une victoire aux prochaines échéances territoriales et législatives.

Une crise à son paroxysme

Devant les membres de la Direction collégiale issue du 3e Congrès ordinaire du 26 avril 2025, les responsables des structures intégrées, des mouvements affiliés et de nombreux nouveaux adhérents, Mbaye Dione n'a pas mâché ses mots.

Pour le Secrétaire général de l'AFP, le Sénégal traverse une crise qui a « atteint son paroxysme ». À la crise économique et financière aiguë s'ajoute désormais, selon lui, « une crise institutionnelle sans précédent ».

Le régime « Sonko moy Diomaye », aujourd'hui fracturé, est devenu, dans les mots du leader de l'AFP, le lugubre « Diomaye dotoul Sonko », puis le « Kiiraayu Pastef ». Un régime accusé d'« impéritie notoire » face à l'urgence de relancer la production nationale, de répondre au chômage des jeunes, de soulager le panier de la ménagère et de garantir la paix sociale, et qui servirait désormais « le sabotage organisé, comme unique mode de gouvernance ».

La dette étouffante, la dégradation continue de la note souveraine du Sénégal, le rejet de la Loi de Finances Rectificative (LFR) et le retrait de la Loi de Finances Initiale (LFI) sont, pour la Direction collégiale, les symboles d'un « pilotage à vue » et d'un « amateurisme au sommet de l'État ». L'AFP tient la majorité parlementaire pour « unique responsable de ces blocages irresponsables qui paralysent les secteurs de fonctionnement, les dépenses d'investissement public » et compromettent la signature du Sénégal auprès de partenaires comme le FMI.

Au cœur de cette crise, un « combat de coqs guidé uniquement par les ambitions présidentielles prématurées » entre un Président « qui peine à assumer la centralité du pouvoir de décision » et un « potentat autoproclamé qui foule aux pieds la Constitution, les lois et règlements ». Un duel fratricide qui, selon Mbaye Dione, suspend les urgences quotidiennes des Sénégalais à « l'horizon artificiel de 2029 ».

Aucun secteur épargné

Le tableau dessré par le Secrétaire général est sombre, secteur par secteur :

Agriculture : des paysans « égarés dans les dédales d'une politique agricole erratique » et qui « s'enfoncent chaque jour un peu plus dans la paupérisation ».

Pêche : des pêcheurs « désemparés face à des mers et océans livrés aux chalutiers étrangers », qui ne trouvent plus de poisson et se résignent à l'émigration clandestine. « Notre façade maritime se transforme tragiquement, sous nos yeux, en cimetière aquatique. »

Monde du travail : des centrales syndicales qui, après avoir consenti « un délai de grâce inédit », constatent « la déliquescence de notre tissu social ». La reprise des mots d'ordre de grève devient, selon l'AFP, « une nécessité de survie », tandis que les licenciements injustifiés se poursuivent dans les structures publiques et parapubliques. Mbaye Dione a apporté « tout son soutien à ces forces en lutte » et exigé la fin du « mépris » face aux revendications légitimes.

Secteur privé : « en agonie avec l'arrêt des principales chantiers de l'État, surtout dans le secteur du bâtiment et des travaux publics », alors que la dette intérieure a atteint 1 956 milliards de francs CFA.

« Pas un secteur, pas un corps social n'est aujourd'hui épargné par cette crise savamment orchestrée et maintenue par ce régime hybride », a martelé le leader de l'AFP.

Sortir du rôle de « faiseur de roi »

Au-delà du diagnostic, cette réunion, qui intervient à l'orée de l'ouverture de la session unique de l'Assemblée nationale 2026-2027, a été l'occasion pour Mbaye Dione de porter un regard lucide sur la trajectoire de son propre parti.

Fondée le 16 juin 1999 sur l'Appel historique du Président Moustapha Niasse – à qui l'AFP a souhaité longue vie et bonne santé après son 87e anniversaire fêté trois jours plus tôt –, l'AFP a fait de « l'espoir » son moteur et de « l'action » son viatique. Acteur central des deux premières alternances, du 19 mars 2000 avec le Président Wade puis avec Benno Bokk Yaakaar sous le Président Macky Sall, le parti assume « sa part de bilan dans ces compagnonnages passés, avec ses actifs comme ses passifs ».

La leçon, selon Mbaye Dione, est claire : « les alliances politiques d'appareils n'ont jamais été la panacée » et « les coalitions gouvernementales n'ont que trop peu traduit les espérances du peuple en transformations réelles ». La quête de prébendes, de sinécures et les luttes de positionnement ont « dévoyé la noble idée de l'alliance ».

D'où la nécessité, pour l'AFP, de refuser de s'enfermer « dans le rôle réducteur de faiseur de roi », au détriment de sa propre vision et de son offre programmatique pour la jeunesse, les femmes, les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les artisans et les entrepreneurs.

Pour nourrir cette réflexion, le Secrétaire général a annoncé avoir élaboré un Document Stratégique de Réflexion, accompagné de termes de référence, soumis au Mouvement des cadres de l'AFP (ANCP). Il servira de base à un séminaire international ouvert aux experts nationaux et internationaux, aux alliés politiques et à la société civile, sur la transformation de l'appareil productif, la transition énergétique, l'adaptation écologique, la souveraineté numérique et son économie, au bénéfice de l'emploi des jeunes.

Comme un chirurgien face à un grand corps malade, a-t-il imagé, il faut « porter un soin curatif » qui exige « un diagnostic sans complaisance », avant d'administrer les remèdes. Il s'agit, a-t-il insisté, de « réinventer notre modèle économique et social » et d'instiller « un savant équilibre entre la verticalité de la légitimité représentative et l'horizontalité de l'autorité centrale ».

Cap sur le FDR et les prochaines élections

Sur le plan stratégique, la Direction collégiale a tranché : l'AFP réitère « avec force son ancrage dans l'opposition » et réaffirme « son appartenance au Front pour la Défense de la République (FDR) ».

Trois engagements ont été pris : poursuivre le travail de massification et d'animation des structures de base ; tendre « une main fraternelle à toutes les forces politiques et citoyennes soucieuses du redressement national » ; appeler à l'unification de toutes les forces de l'opposition au sein du FDR, pour une participation commune, solide, cohérente et victorieuse aux prochaines échéances.

L'objectif est assumé : « créer les conditions de départ du régime Kiiraayu-Pastef en contrôlant d'abord la majorité des collectivités territoriales aux prochaines élections territoriales et en disposant d'une majorité confortable aux probables élections législatives anticipées ».

La Direction collégiale a également salué la vitalité retrouvée du parti, après une série d'activités d'animation et de remobilisation qui ont déjà conduit Mbaye Dione dans cinq régions – Kaolack, Kédougou, Kaffrine, Diourbel et Thiès – et dans 167 communes. Elle a félicité le Secrétaire général pour « son leadership, son engagement et son esprit de sacrifice », et instruit les coordinations régionales, départementales et communales de « maintenir le cap de la mobilisation » et de poursuivre l'ouverture du parti, notamment aux jeunes et aux femmes.

« Le temps n'est plus aux hésitations. Le temps est venu de rendre au peuple sénégalais sa dignité et son espérance », a conclu Mbaye Dione, sous les applaudissements des camarades.

Pape Mbar Faye