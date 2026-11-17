En déplacement dans la localité de Potou pour témoigner sa solidarité aux parents des victimes du récent drame migratoire, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a appelé à une mobilisation nationale afin d’offrir des perspectives d’avenir aux jeunes Sénégalais et de freiner les départs vers l’Espagne.

Potou, devenu tristement célèbre, continue de mobiliser toutes sortes de personnalités. Cette fois-ci, c’est le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, qui s’est lancé dans le bain. L’ancien maire de Thiès s’est rendu dans la cité endeuillée pour présenter ses condoléances aux familles durement éprouvées par la perte de leurs proches en mer. Dans un élan de solidarité nationale, l’ancien Premier ministre a tenu à rappeler que ce deuil dépasse le cadre local pour toucher l’ensemble de la nation. « Chaque Sénégalais ressent cet événement comme s’il était tombé sur lui-même. C’est donc la raison pour laquelle nous sommes venus ici auprès des familles qui y ont perdu leurs proches et leurs enfants. D’abord pour partager leur peine, leur présenter nos condoléances et prier notre Créateur de les réunir avec Sa grâce et Sa miséricorde, et de leur accorder les paradis les plus élevés. »

Au-delà du recueillement et des prières pour que « de telles épreuves ne se reproduisent plus », le leader de Rewmi a insisté sur le soutien moral dû aux proches des disparus : « Qu’elles sachent qu’elles et tout le Sénégal le partagent ensemble, et qu’elles ne sont pas seules », a-t-il souligné.

Interpellé sur le fléau de l’émigration clandestine qui endeuille régulièrement les côtes sénégalaises, Idrissa Seck a livré une analyse des causes profondes qui poussent la jeunesse à braver l’océan. Selon lui, la perte de repères et le manque de perspectives économiques constituent le principal moteur de ces départs périlleux. « C’est un sujet difficile, mais nous estimons que lorsqu’une personne, là où elle se trouve, n’a plus d’espoir, ne peut pas s’y établir décemment et honorer ses parents, elle finit par essayer d’aller ailleurs pour trouver cela. »

Face à l’ampleur du phénomène, l’homme politique refuse de limiter la recherche de solutions à la seule action de l’exécutif. Il plaide pour un sursaut collectif impliquant toutes les forces vives du pays : « Cela ne doit pas être seulement l’affaire du gouvernement, mais chacun y a un rôle à jouer, chacun y a sa part de responsabilité. Afin que ce qui pousse nos enfants à voir leurs espoirs brisés dans ce pays, au point qu’ils estiment qu’ils ne peuvent pas s’installer ni honorer leurs parents sans monter dans une pirogue au péril de leur vie, cesse, nous devons nous dresser contre cela. »

Pour inverser cette tendance, le président de Rewmi préconise des investissements structurants dans les secteurs sociaux de base. Il demeure convaincu que l’avenir des jeunes Sénégalais peut et doit se construire sur le sol national, à condition de leur en donner les moyens. « La chose la plus importante est de savoir que la jeunesse que nous avons doit être l’espoir du pays, c’est sur elle qu’il faut compter pour bâtir le pays, investir dans leur éducation, investir dans leur formation, investir dans leur santé afin qu’ils puissent soutenir l’économie du pays, pour que ce qu’ils vont chercher à l’étranger, ils puissent le faire ici même chez nous. Et cela est tout à fait possible. »

Mamadou Diop