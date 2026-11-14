Avec un indice passé de 49,5 % en 2019 à 51,3 % en 2022, Thiès amorce progressivement la capture de son dividende démographique. Une performance encourageante, même si des disparités importantes persistent entre les régions, notamment avec Matam, qui affiche un faible indice de 9,7 %.

La région de Thiès confirme sa progression dans la dynamique de capture du dividende démographique. Selon les résultats présentés lors de l’atelier régional de restitution des rapports national et régionaux de suivi, elle occupe désormais la troisième place au niveau national, derrière Dakar (69,4 %) et Ziguinchor (53,8 %), avec un indice de 51,3 %.

Ces rapports, élaborés par la Direction du Développement du Capital humain (DDCH), en collaboration avec le Centre de Recherche en Économie générationnelle (CREG) et les comités techniques régionaux de l’Observatoire national du dividende démographique (ONDD), permettent d’évaluer les progrès réalisés par les quatorze régions du Sénégal et d’identifier les efforts nécessaires pour mieux exploiter le potentiel démographique du pays.

Abou Ba, chef de la Division population au sein de la Direction du Développement du Capital humain, rattachée à la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques, a d’abord présenté la situation nationale avant de revenir sur les performances spécifiques de la région de Thiès.

Selon lui, l’évolution de l’indice de suivi du dividende démographique au Sénégal témoigne de progrès significatifs, malgré un léger recul enregistré au cours de la dernière période d'évaluation. Sur la base des enquêtes réalisées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), notamment l’Enquête de suivi de la pauvreté de 2011 et les Enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages de 2018-2019 et de 2021-2022, l’indice national est passé de 41,5 % en 2011 à 49,3 % en 2019, avant de redescendre à 48,3 % en 2022.

Une baisse que le responsable explique notamment par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et les difficultés économiques enregistrées durant cette période.

Trois régions seulement dépassent le seuil des 50 %

L’analyse des résultats régionaux révèle d’importantes disparités territoriales. Dakar arrive largement en tête avec 69,4 %, suivie de Ziguinchor avec 53,8 % et de Thiès avec 51,3 %. Ces trois régions sont les seules à avoir franchi le seuil des 50 %, considéré comme un niveau minimal pour amorcer véritablement la capture du dividende démographique.

À l’opposé, la région de Matam présente une situation particulièrement préoccupante, avec un indice de seulement 9,7 %. D’autres régions, notamment Diourbel et Kaolack, affichent également des performances inférieures au seuil de référence.

Pour Abou Ba, ces écarts mettent en évidence la nécessité de renforcer les politiques publiques en faveur du développement du capital humain, de l’éducation, de la santé et de l’amélioration des conditions de vie des populations.

Thiès amorce la capture de son dividende démographique

La progression de la région de Thiès constitue l’un des principaux enseignements de cette évaluation. En effet, son indice de suivi du dividende démographique est passé de 44,5 % en 2011 à 49,5 % en 2019, pour atteindre 51,3 % en 2022.

Une évolution positive que le chef de la Division population considère comme un signal encourageant pour l’avenir économique et social de la région. « Malgré la Covid-19 et les conséquences de la crise ukrainienne, la région de Thiès a quitté 49,5 % pour atteindre 51,3 %. Cela signifie qu’elle est en train d’amorcer la capture du dividende démographique », a expliqué Abou Ba.

Toutefois, le responsable appelle à ne pas considérer cette progression comme une garantie automatique de développement. Selon lui, des efforts supplémentaires restent indispensables pour permettre à la région d'atteindre un niveau de performance plus élevé. Il estime notamment que le seuil de 80 % constitue une étape importante pour envisager une capture pleine et entière du dividende démographique.

Il invite ainsi les acteurs territoriaux à accélérer les investissements et les initiatives en faveur du développement économique et social, afin de consolider les acquis et d'améliorer durablement les indicateurs régionaux.

Le capital humain, levier essentiel de l'émergence

Au-delà des performances statistiques, Abou Ba insiste sur le rôle déterminant du capital humain dans la transformation économique des territoires. Pour lui, la capture du dividende démographique repose avant tout sur la capacité à former une population instruite, en bonne santé, bien nourrie et disposant de compétences professionnelles adaptées aux besoins du marché du travail.

« Le capital humain de qualité, c’est la possibilité pour un enfant qui naît aujourd’hui de bénéficier d’une bonne éducation, d’une alimentation adéquate et d’une bonne santé, afin de devenir, à l’âge adulte, une main-d’œuvre qualifiée », a-t-il souligné.

Il rappelle que le développement d'un territoire nécessite une diversité de compétences et de qualifications. Ingénieurs, journalistes, techniciens, tailleurs, mécaniciens et autres professionnels qualifiés constituent, selon lui, des ressources indispensables à la construction d'une économie productive et compétitive.

Ainsi, pour le responsable de la Division population, l’amélioration des performances de Thiès doit s’accompagner d’investissements soutenus dans les secteurs sociaux et productifs. La progression enregistrée constitue une avancée encourageante, mais le véritable défi reste de transformer ce potentiel démographique en opportunités économiques, en emplois et en amélioration concrète des conditions de vie des populations.

La prochaine enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, actuellement conduite par l’ANSD, permettra de mesurer les nouvelles évolutions et d’apprécier si la région de Thiès maintient sa dynamique de progression vers une meilleure capture du dividende démographique.

NDEYE DIALLO, THIÈS