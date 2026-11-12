Des artistes annoncent la mise en place du Collectif des acteurs reggae du Sénégal (CARS), dont l’assemblée générale constitutive est prévue le 13 novembre au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose. Ils veulent fédérer une scène confrontée au manque de moyens et aux préjugés.

Se rassembler pour mieux défendre leurs intérêts. C’est l’objectif affiché par les initiateurs du Collectif des acteurs reggae du Sénégal (CARS), présenté lors d’une conférence de presse. Autour de Mister Gass, Apo Félix, Yuma Kanji et Tiken Jr, plusieurs figures de cette scène musicale appellent à une assemblée générale constitutive, vendredi 13 novembre, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose. La rencontre doit permettre de poser les bases de l’organisation et de définir ses premières orientations.

Les initiateurs souhaitent y associer les artistes et les musiciens, mais aussi les mélomanes et les professionnels d’autres disciplines qui se reconnaissent dans la culture reggae. « On invite ceux qui sont dans le reggae, qu’ils soient musiciens, mélomanes ou artistes dans d’autres domaines. Ceux qui évoluent dans la mode, la sculpture ou n’importe quelle discipline ayant un lien avec la musique et la philosophie reggae peuvent nous rejoindre », explique Ibrahima Gassama, alias Mister Gass.

Un cadre commun face au manque de moyens

Derrière cet appel au rassemblement, les artistes soulèvent plusieurs difficultés : le manque de financements, l’insuffisance des infrastructures et le besoin d’un festival consacré au reggae. Ils souhaitent aussi obtenir davantage de visibilité dans un paysage musical où le mbalax occupe une place importante.

Le collectif entend offrir un cadre de concertation pour porter ces préoccupations et défendre les intérêts de ses membres. L’enjeu sera de traduire cette volonté d’unité en actions permettant d’améliorer les conditions de création et de diffusion de leur musique. Les initiateurs veulent également combattre les préjugés qui entourent le reggae et ses interprètes. Ils dénoncent notamment les amalgames associant cette scène à la consommation de drogue et contestent une perception qui la réduirait à une musique importée, sans ancrage dans les réalités sénégalaises.

Combattre les clichés

Pour Mister Gass, le reggae porte des préoccupations qui dépassent les frontières et les seuls cercles de ses amateurs. « Ceux qui n’aiment pas le reggae, on les invite également. Parmi eux, il y en a certainement qui aiment la justice, la paix et l’amour. Et le reggae parle justement de justice, de paix et d’amour », souligne-t-il. Les artistes défendent ainsi une musique de sensibilisation et de prise de conscience, à travers laquelle ils abordent les questions de liberté, de solidarité et de justice sociale.

« On vit dans un pays où on veut la paix, où il y a la stabilité et où la justice doit être une préoccupation de tous. Le reggae va au-delà de la simple notion de musique », soutient Mister Gass. L’assemblée générale du 13 novembre doit désormais permettre aux participants de préciser le fonctionnement du collectif et les priorités à donner à cette démarche de structuration.

FATOU BA