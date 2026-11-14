Les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) condamnent le rejet des lois de finances rectificative et initiale qui risquerait de mettre à genoux toute une économie, et disent craindre pour le règlement de leurs bourses d'études.

À quoi bon ? L'interrogation est formulée par la majorité des étudiants de l'Ucad qui affichent leur étonnement d'avoir constaté que des parlementaires prennent en otage, « sans aucun scrupule », les finances d'un Sénégal dont la réputation de l'Assemblée nationale a transcendé les frontières.

Une attitude qu'ils jugent honteuse en ce sens que « rien ne saurait justifier, quel que soit le motif avancé par les deux camps, le blocage des finances d'un pays avec tout ce que cela comporte comme conséquences ». Au campus social, où les activités commencent à prendre forme, en une matinée qui se laisse traverser par un soleil peu choquant, Borgo Sy, étudiante à la faculté des lettres et sciences humaines, laisse paraître son amertume.

« C'est anormal », dit-elle, car le budget sert, à son avis, à alimenter tous les secteurs de la vie active. Seule, sur une chaise, faisant face au pavillon A, la demoiselle dit s'inquiéter pour la vie des étudiants eux-mêmes, dans ce bras de fer qui oppose les députés de l'opposition et ceux du pouvoir qui se crêpent le chignon.

« L'enseignement supérieur ne sera pas épargné, nos bourses ne seront pas payées et la répercussion sera drastique sur le campus », a-t-elle averti. Derrière la timidité frappante de Borgo, vêtue d'un pantalon moucheté de couleurs, assorti d'un foulard rouge, se cache une envie de vider son sac sur les parlementaires qui ont transféré leurs désaccords politiques à l'hémicycle.

Bourses d'études et finances publiques prises en otage

Trouvé dans un jardin du campus universitaire, Djim Samb, de taille moyenne, en T-shirt noir, sandales et pantalon beige, est de ceux qui approuvent le comportement des députés de l'opposition. D'après lui, c'est la première fois dans l'histoire du pays que l'opposition parlementaire a tenu tête à un pouvoir de cette manière. Sa conviction est que cela démontre la maturité démocratique du Sénégal et la séparation des pouvoirs.

Le pouvoir, qui n'a pas, à ses yeux, voulu engager des discussions, devrait faire en sorte que des pourparlers francs avec l'opposition parlementaire soient entamés, en vue d'une solution de sortie de crise, surtout que celle-ci touche l'enseignement supérieur comme tous les autres domaines. C'est pourquoi d'autres étudiants interrogés préconisent un dialogue sincère tout en admettant le caractère « anormal » de la situation, quels que soient les arguments des uns et des autres.

« Même avec les 40 000 ou 60 000 FCFA de bourse d'études, on galère. Imaginez que les bourses ne soient pas disponibles faute de budget de l'enseignement supérieur. Ce sera une catastrophe au campus », ont-ils dit. C'est tout le sens, si l'on en croit les étudiants, de l'urgence, pour les deux bords politiques, de faire preuve de responsabilité afin de sortir le pays de l'ornière.

Les étudiants qui commentent ce blocage des budgets se disent sidérés par ces députés qui se donnent en spectacle et sont « la risée du monde ». En effet, plus loin, deux étudiants de la faculté de droit chargent les deux camps. Karamba Mendy et Mamadou Lamine Diédhiou fustigent l'attitude des députés qui devraient, selon eux, privilégier les intérêts communs et trouver une issue à cette crise institutionnelle.

Bloquer un budget, c'est aller trop loin

Tout de même, ils soulignent tous les deux que, pour y parvenir, il faut que les députés tiennent un langage de vérité aux populations. « D'une certaine manière, je pense que les députés de l'opposition ont raison de rejeter toutes les lois de finances, car je trouve qu'il y a des choses louches dans les textes soumis au vote. Le Sénégalais doit savoir où son argent va être mis.

Il faut que le pouvoir se réajuste en encadrant les fonds spéciaux. Cela va pousser les députés à lâcher du lest pour calmer les nerfs », a expliqué Mendy, qui ajoute que les accusations de rejet volontaire et systématique portées contre les députés de l'opposition ne sont pas convaincantes.

« Les députés ont raison », lance Diédhiou, qui défend l'idée d'une nécessité de contrôler l'action gouvernementale. Tout compte fait, la constante chez les deux étudiants est que « bloquer un budget, c'est aller trop loin puisque ceci n'aura que des répercussions dramatiques sur le quotidien des Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient ».

Bachir KANE