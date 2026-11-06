Le rejet du projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 par l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2026, constitue un signal préoccupant pour l'avenir économique et social du Sénégal. Au-delà des considérations politiques et des divergences entre les institutions, cette décision soulève une question essentielle : quelles seront les conséquences de cette impasse budgétaire pour les entreprises, les investisseurs et les populations sénégalaises ?

Le Sénégal traverse une période financière particulièrement délicate. Le projet de budget rectificatif prévoyait un déficit budgétaire de 7,6 % du PIB, contre 5,4 % initialement, des recettes du budget général ramenées à 5 516,7 milliards de FCFA et des dépenses estimées à 7 251,9 milliards. Les subventions énergétiques devaient, quant à elles, atteindre 790,3 milliards de FCFA.

Ces chiffres témoignent de l'ampleur des tensions auxquelles les finances publiques sont confrontées. La question de la sincérité des prévisions budgétaires soulevée par les parlementaires mérite naturellement des réponses transparentes. Le contrôle parlementaire est une exigence démocratique. Mais le rejet d'un texte budgétaire ne saurait, à lui seul, constituer une réponse aux difficultés économiques du pays.

Un risque accru pour les finances publiques et les entreprises

Le premier risque concerne la capacité de l'État à adapter son exécution budgétaire aux nouvelles réalités économiques. Le rejet du PLFR ne signifie pas un arrêt automatique des dépenses publiques, mais il prive le gouvernement de l'approbation des ajustements qu'il proposait.

Cette situation pourrait compliquer la gestion de la trésorerie publique, le financement de certains investissements et le règlement des créances dues aux entreprises prestataires de l'État.

Or, les conséquences des retards de paiement peuvent rapidement se propager dans l'économie réelle : difficultés de trésorerie pour les PME, ralentissement des chantiers, tensions sur les emplois et fragilisation de nombreux sous-traitants.

Dans une économie où la commande publique représente un moteur important d'activité, ces risques ne doivent pas être sous-estimés.

La confiance des investisseurs en question

L'autre enjeu majeur est celui de l'attractivité économique du Sénégal.

Les investisseurs recherchent trois éléments fondamentaux : la transparence, la stabilité et la prévisibilité. Ils peuvent accepter des risques économiques, mais ont besoin de garanties quant à la continuité des politiques publiques et à la capacité de l'État à honorer ses engagements.

Un blocage institutionnel prolongé pourrait accentuer la perception du risque souverain, retarder certaines décisions d'investissement et renchérir les conditions de financement.

Pourtant, le Sénégal a besoin de capitaux considérables pour développer ses infrastructures, son agriculture, son industrie, son secteur énergétique et son parc immobilier.

La mobilisation de financements privés, le développement des partenariats public-privé (PPP) et l'arrivée d'investisseurs institutionnels sont indispensables pour accompagner cette transformation. Mais aucun de ces mécanismes ne peut fonctionner durablement sans un environnement institutionnel et financier crédible.

Le dossier du FMI : un enjeu stratégique

Le rejet du PLFR intervient également à un moment sensible des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le Sénégal a obtenu, en septembre 2026, un accord au niveau des services pour un programme économique et financier de 36 mois, d'environ 2,2 milliards de dollars. Cet accord, qui reste soumis à l'approbation des instances dirigeantes du FMI et aux conditions convenues, représente un enjeu important pour la restauration de la crédibilité financière du pays.

Le rejet du budget rectificatif pourrait compliquer ce processus, notamment si les partenaires financiers estiment que les autorités ne disposent pas encore d'un cadre budgétaire suffisamment cohérent et crédible.

Il ne s'agit pas de conclure que le programme est compromis, mais de reconnaître qu'une période prolongée d'incertitude institutionnelle pourrait retarder les avancées attendues et affecter la confiance des partenaires internationaux.

Les populations, premières victimes potentielles

Au-delà des chiffres et des négociations financières, ce sont les ménages qui risquent de subir les conséquences les plus lourdes d'une crise budgétaire prolongée.

La santé, l'éducation, l'emploi, l'agriculture et la protection sociale dépendent tous, à des degrés divers, de la continuité des financements publics.

Des difficultés de trésorerie pourraient fragiliser les approvisionnements des structures sanitaires, retarder des investissements scolaires, ralentir les programmes publics d'emploi et réduire les capacités de soutien aux populations les plus vulnérables.

Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières peuvent également être contraintes de réduire leurs activités ou leurs effectifs.

Il faut donc éviter que les désaccords institutionnels se traduisent, directement ou indirectement, par une dégradation des conditions de vie des Sénégalais.

Sortir de l'impasse par la responsabilité nationale

Le Sénégal n'a pas besoin d'une victoire politique de l'exécutif sur le Parlement, ni d'une victoire parlementaire sur le gouvernement. Il a besoin d'un compromis économique au service de l'intérêt général.

Trois priorités devraient guider les prochaines décisions : restaurer le dialogue entre les institutions, protéger les dépenses sociales et les investissements productifs, et accélérer la mobilisation de financements privés et alternatifs pour réduire la pression sur les finances publiques.

La transparence budgétaire et la discipline financière ne sont pas incompatibles avec la protection sociale. Au contraire, elles doivent se renforcer mutuellement.

Le contrôle parlementaire doit permettre d'améliorer les politiques publiques, pas de laisser le pays sans perspective de sortie de crise.

De même, le gouvernement doit répondre aux préoccupations exprimées par les représentants du peuple avec des données vérifiables et des propositions crédibles.

Le Sénégal se trouve à un moment charnière de son histoire économique. Il doit restaurer sa crédibilité financière, rassurer les investisseurs et préserver les conditions de vie de sa population.

La stabilité économique n'est pas une question partisane. Elle constitue une responsabilité collective.

Car, au bout du compte, le prix d'une impasse politique prolongée ne sera pas payé uniquement dans les institutions ou les salles de négociation internationales. Il pourrait être payé par les entreprises qui attendent leurs règlements, les jeunes qui recherchent un emploi, les familles qui peinent à joindre les deux bouts et les populations qui attendent des services publics de qualité.

Le Sénégal a besoin de transparence, de stabilité et de responsabilité. Son avenir économique ne peut pas être pris en otage par les rivalités politiques.

Par Léna Sène

Présidente-Directrice Générale, DCA Africa - DCA Africa – Developing Capital for Africa

Membre fondatrice du Parti KIIRAAY – Les Patriotes Républicains

« Les opinions exprimées dans cette tribune sont personnelles et n'engagent que leur auteure. »