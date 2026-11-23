Le chef du gouvernement s’est rendu dans la région de Thiès, ce week-end. A l’étape de Thiénaba, il a dit le souhait du Président de la République de parvenir à des relations apaisées avec le Parlement. Al Aminou Lô s’est aussi insurgé contre les insultes sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre Al Aminou Lô, accompagné d’une importante délégation comprenant notamment le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a effectué ce samedi une tournée de courtoisie auprès des autorités religieuses de la région de Thiès. Après l’étape de Ndiassane, le chef du gouvernement s’est rendu à Thiènaba, où il a été reçu par le khalife général, Baye Serigne Assane Seck.

Au cours de cette audience, le chef du gouvernement a délivré un message axé sur la préservation de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité institutionnelle. Il a salué le rôle déterminant des guides religieux dans la consolidation du vivre-ensemble et dans la prévention des crises qui ont pu menacer le Sénégal au cours de son histoire. « C’est auprès de vous que nous venons chercher les voies de la paix », a-t-il déclaré, en rappelant l’héritage des autorités religieuses qui, par leur sagesse et leur sens de la médiation, ont contribué à préserver le pays de graves turbulences.

Le Premier ministre a également appelé les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité, en privilégiant l’intérêt général et la sérénité dans leurs prises de position. « Nous, hommes politiques, devons être conscients de notre responsabilité, car tôt ou tard, nous retournerons auprès du Tout-Puissant », a-t-il souligné.

Al Aminou Lô a par ailleurs rassuré le khalife sur les priorités de l’action gouvernementale, affirmant que l’amélioration des conditions de vie des populations demeure au cœur des préoccupations de l’exécutif. Il a notamment évoqué la mobilisation des ressources nécessaires à une bonne campagne de commercialisation de l’arachide, ainsi que le renforcement des moyens consacrés aux secteurs essentiels, notamment la santé et l’éducation.

Sur le plan politique et institutionnel, le chef du gouvernement a insisté sur la volonté du président de la République de promouvoir un climat apaisé, particulièrement dans les relations entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale. « Le président de la République appelle à la paix, prie pour la paix et souhaite particulièrement la paix entre le gouvernement et l’Assemblée nationale », a-t-il affirmé.

Un appel à la responsabilité sur les réseaux sociaux

Le Premier ministre n’a pas manqué de dénoncer la recrudescence des insultes, des attaques personnelles et des propos discourtois sur les réseaux sociaux. Déplorant la banalisation de ces comportements, il a souligné que les plateformes numériques ne doivent pas devenir des espaces de dégradation du débat public ni de règlement de comptes politiques.

Il a exhorté les parents à renforcer le dialogue avec leurs enfants, tout en invitant les auteurs de propos injurieux à faire preuve de retenue et de discernement. « La politique ne doit pas nous conduire à la confrontation », a-t-il rappelé, appelant les acteurs politiques et les citoyens à préserver les valeurs de respect et de responsabilité.

Dans cette dynamique, Al Aminou Lô a également annoncé la volonté de l’État de mobiliser les moyens nécessaires, à travers la Délégation générale aux affaires religieuses, pour accompagner davantage les foyers religieux dans la réalisation de leurs projets.

Le khalife de Thiènaba appelle à la courtoisie et assure son soutien à l’État

Prenant la parole à son tour, le khalife général de Thiènaba, Baye Serigne Assane Seck, s’est réjoui de la visite du Premier ministre, à qui il a adressé des éloges.

Reconnu pour la franchise de ses prises de parole, le guide religieux a souligné la difficulté pour les autorités religieuses de s’exprimer dans un contexte marqué par des divergences entre les principaux responsables politiques du pays.

Il a ainsi invité le président de la République à demeurer fidèle à sa ligne de conduite, caractérisée, selon lui, par la courtoisie, la politesse et la retenue.

Le khalife a enfin assuré que le gouvernement pouvait entreprendre toutes les actions qu’il jugerait nécessaires pour l’intérêt du pays, affirmant qu’il bénéficierait de son soutien à 100 %.

Cette visite à Thiènaba s’inscrit ainsi dans une démarche de dialogue avec les autorités religieuses, considérées comme des acteurs majeurs de la stabilité sociale et de la préservation de la paix au Sénégal.

Ndeye Diallo (Thiès)