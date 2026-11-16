C’est autour du thème « L’impact des réseaux sociaux dans le système éducatif » que s’est déroulée la Journée internationale de la fille, qui correspond au lancement officiel des activités du réseau des femmes enseignantes de Linguère. Avec la participation des services techniques comme l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert), ainsi que de la communauté éducative, elle a été présidée par Adama Sy, inspecteur de l’éducation et de la formation de Linguère.

Ce dernier a insisté sur le thème et le rôle que doit jouer l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert) dans le suivi des enfants. « Aujourd’hui, on parle d’école-communauté et les parents d’élèves sont des parties prenantes très essentielles dans le fonctionnement de l’école ; ils doivent également jouer un rôle de suivi sur les réseaux sociaux ainsi que dans l’accompagnement psychosocial et socio pédagogique des enfants. Nous, en tant qu’institutionnels, nous engageons à poursuivre et à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de la protection de la petite enfance, mais surtout de la sécurisation de la jeune fille en milieu scolaire », a déclaré l’inspecteur.

Il a embrayé sur la question du harcèlement en milieu scolaire, précisant que des mesures préventives ont été prises au sein des IEF à travers des comités d’alerte, et au-delà, dans chaque école, à travers des cellules d’alerte. Parallèlement, a-t-il informé, les services compétents sont chargés d’accompagner, de suivre et, en cas de danger, de prendre la voie idoine pour aider et sécuriser, tout en favorisant la communication positive par les enseignants et auprès des élèves pour prévenir le danger.

Ramata Thiobane, présidente du réseau des femmes enseignantes de Linguère, a quant à elle, elle informé que la mise en place dudit réseau est une directive du ministère de l’Éducation nationale adressée à chaque IEF. « Comme le 11 novembre est réservé à la Journée internationale de la fille, nous avons choisi cette date pour le lancement des activités du réseau des femmes enseignantes mais aussi pour célébrer la Journée internationale de la fille.

Nous œuvrons pour les élèves, mais particulièrement pour les filles. L’occasion nous est ainsi donnée de choisir cette journée pour sensibiliser les filles sur l’impact des réseaux sociaux dans le système éducatif, mais également pour lancer le réseau des femmes enseignantes », a-t-elle renseigné.

Ce faisant, elle a lancé un appel aux élèves pour qu’ils utilisent à bon escient les réseaux sociaux. Certes, dit-elle, les réseaux sociaux ont du bon et du mal, mais la manière dont on les utilise doit être revue.

Par Mor Mbathio Ndiaye