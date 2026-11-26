Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 continuent de susciter des réactions au-delà des frontières sénégalaises. Dans une correspondance datée du 18 novembre et rendue publique par le ministère de l’Intérieur, le Bureau fédéral d’investigation américain (FBI) adresse ses félicitations à Mouhamadou Makhtar Cissé pour l’organisation et la sécurisation de l’événement. Tenus du 31 octobre au 13 novembre, les JOJ de Dakar ont constitué le premier rendez-vous olympique organisé sur le continent africain. Dans sa lettre, le FBI estime que cet événement a permis de mettre en évidence le professionnalisme, les capacités d’anticipation et la maîtrise opérationnelle des forces de défense et de sécurité sénégalaises.

L’agence américaine exprime également sa gratitude pour l’accueil réservé à ses agents déployés en appui technique et opérationnel. Elle salue la collaboration mise en place au sein du Centre de commandement opérationnel (CCO), ainsi qu’auprès du Centre de coopération internationale (CCI).

Au-delà de la sécurisation physique des Jeux, le courrier met l’accent sur la coopération face aux risques numériques. Le FBI souligne l’intégration de ses équipes au dispositif national de cybersécurité, en coordination avec la Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI).

Selon la correspondance, cette collaboration a favorisé le partage d’informations en temps réel et la coordination face aux menaces hybrides et numériques. Elle aurait également contribué au renforcement des capacités opérationnelles des services engagés. Pour le Bureau fédéral d’investigation, cette expérience illustre la solidité du partenariat entre le Sénégal et les États-Unis dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale.

L’agence américaine se dit disposée à poursuivre cette coopération au service de la sécurité des deux pays. Cette appréciation vient s’ajouter aux félicitations adressées par Mouhamadou Makhtar Cissé aux forces de défense et de sécurité mobilisées durant les Jeux. Dans un message daté du 13 novembre, le ministre leur avait exprimé sa reconnaissance pour leur engagement.