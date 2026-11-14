Le Sénégal traverse une crise budgétaire et financière préoccupante. Le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 et les difficultés rencontrées autour du budget 2027 font planer la perspective d’une dissolution de l’Assemblée nationale à partir du 2 décembre prochain. Cette éventualité soulève une question fondamentale : le Sénégal peut-il supporter plusieurs mois supplémentaires sans les financements attendus du FMI et sans avancée décisive dans les négociations avec ses créanciers internationaux ?

*Des élections au plus tôt le 31 janvier 2027*

L’article 87 de la Constitution autorise la dissolution de l’Assemblée nationale après les deux premières années de législature. De nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de 60 à 90 jours après la publication du décret de dissolution. Dans l’hypothèse d’une dissolution le 2 décembre 2026, les élections pourraient se tenir dès le dimanche 31 janvier 2027, soit dans le délai constitutionnel le plus court. Il faudrait ensuite attendre la proclamation définitive des résultats, l’installation de la nouvelle Assemblée et la clarification des orientations budgétaires. Même dans ce scénario accéléré, la reprise normale de la procédure budgétaire pourrait intervenir en février ou mars 2027. Le Sénégal aurait ainsi perdu deux à trois mois supplémentaires, sans garantie que le blocage budgétaire soit résolu après les élections.

*Les premiers décaissements du FMI pourraient être repoussés jusqu’en mai ou juin 2027*

Le 1er septembre 2026, le Sénégal a conclu avec les services du FMI un accord technique portant sur 2,2 milliards de dollars, soit environ 1 243 milliards de FCFA, sur trois ans. Cet accord reste soumis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI, qui exige notamment des mesures correctrices, des assurances de financement suffisantes et un programme de redressement crédible. En supposant que les élections aient lieu le 31 janvier 2027, que la nouvelle Assemblée soit installée en février et qu’un cadre budgétaire crédible soit rapidement adopté, les premiers décaissements pourraient intervenir, selon mon scénario central, entre mai et juin 2027. Dans un scénario plus favorable, ils pourraient commencer dès mars ou avril si les négociations techniques progressent suffisamment avant les élections. Ces estimations ne constituent pas un calendrier officiel du FMI. Elles montrent néanmoins que le Sénégal pourrait attendre huit à neuf mois après l’accord technique du 1er septembre avant de bénéficier des premiers décaissements.

*Le risque d’un nouveau blocage parlementaire après les élections*

La dissolution ne garantit nullement la disparition des désaccords entre le gouvernement et l’Assemblée nationale. Si les élections débouchaient sur une majorité opposée aux orientations budgétaires du gouvernement, sans possibilité de compromis, le pays pourrait retrouver la même impasse institutionnelle après plusieurs mois de transition. Ce serait un scénario économiquement catastrophique : organiser de nouvelles élections, perdre plusieurs mois et se retrouver dans une situation de blocage budgétaire comparable à celle d’aujourd’hui. Le gouvernement pourrait alors éprouver de nouvelles difficultés à faire adopter son budget, à respecter les engagements pris avec le FMI et à conduire les réformes nécessaires au redressement des finances publiques. Une majorité parlementaire différente ne signifie toutefois pas nécessairement une paralysie. L’essentiel demeure la capacité des institutions à s’accorder sur un programme économique crédible.

*Les négociations avec les créanciers internationaux pourraient s’enliser*

Le Sénégal a engagé son Plan de traitement de la dette (PTDS) pour restaurer la viabilité de ses finances publiques et réduire le poids du service de la dette. Les négociations avec les créanciers privés internationaux peuvent se poursuivre pendant la période électorale, mais leur aboutissement dépend notamment de la crédibilité du programme budgétaire soutenu par le FMI. Les détenteurs d’euro-obligations devront négocier des modalités de restructuration pouvant porter sur les échéances, les taux d’intérêt et éventuellement le principal. Certains ont déjà exprimé leur opposition à des réductions du capital. Un retard prolongé dans l’approbation du programme par le FMI pourrait compliquer les discussions et repousser les accords de traitement de la dette.

*Les échéances de la dette n’attendront pas les élections*

Le Sénégal devra continuer à honorer ses obligations financières pendant cette période. Une échéance importante est prévue le 13 mars 2027, avec le remboursement d’environ 333 millions d’euros de principal sur une euro-obligation, auxquels s’ajoutent les intérêts. Elle interviendrait quelques semaines seulement après les élections les plus précoces et avant les premiers décaissements du FMI dans notre scénario central. Parallèlement, l’État doit financer les salaires, les services publics, les subventions énergétiques et les investissements prioritaires. Le recours au marché régional de l’UEMOA demeure possible, mais les taux exigés par les investisseurs sont déjà particulièrement élevés. Le calendrier politique ne suspend ni les remboursements de la dette ni les besoins quotidiens de financement de l’État.

*Une notation souveraine déjà très dégradée*

Le 29 octobre 2026, Moody’s a abaissé la notation de la dette souveraine sénégalaise en devises de Caa2 à Ca, traduisant un risque de crédit extrêmement élevé. L’agence anticipe des pertes importantes pour certains créanciers dans le cadre du traitement de la dette. Une prolongation des incertitudes budgétaires pourrait accentuer la défiance des investisseurs, maintenir les euro-obligations à des cours très décotés et compliquer le refinancement de l’État. Le risque de défaut de paiement ne peut donc être écarté, même s’il n’est ni automatique ni inévitable. L’appartenance à l’UEMOA constitue un facteur de stabilité monétaire et facilite l’accès au marché régional, sans supprimer les risques liés au poids excessif de l’endettement.

*Une crise financière qui risque d’aggraver les tensions sociales*

La croissance économique attendue pour 2026 a été ramenée à 2,7 %, tandis que le déficit budgétaire prévu atteint 7,6 % du PIB. Les subventions énergétiques ont été réévaluées à 790,3 milliards de FCFA.

À cela s’ajoutent les arriérés de paiement envers les entreprises, évalués à près de 1 956 milliards de FCFA. La prolongation des difficultés de trésorerie pourrait retarder les paiements aux entreprises, fragiliser leurs activités, menacer des emplois et entraîner de nouvelles réductions des investissements publics. Les travailleurs, les jeunes et les ménages modestes seraient particulièrement exposés, dans un contexte déjà marqué par des difficultés de pouvoir d’achat et des revendications sociales. Le danger est qu’une crise budgétaire et financière prolongée débouche sur une aggravation du marasme économique et social.

*Un appel à la responsabilité politique*

Face à ces incertitudes et aux dangers qui menacent notre économie, j’en appelle à davantage de maturité, de patriotisme et de sens de l’intérêt supérieur de la nation de la part de tous nos responsables politiques, sans distinction. Les divergences politiques sont légitimes dans une démocratie, mais elles ne doivent pas faire oublier les souffrances quotidiennes des populations. L’empathie envers les Sénégalais confrontés à la précarité, au chômage et aux difficultés de pouvoir d’achat doit guider les décisions. Le Sénégal a aujourd’hui besoin de responsabilité, de dialogue et de compromis. L’intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur les rivalités politiques

PAR PR AMATH NDIAYE