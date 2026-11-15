Publié le 15 Nov 2026 - 01:33
SAINT-LOUIS : ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ

Les jeunes se mobilisent pour lever les tabous et les préjugés

 

Un audit social réalisé par les auditrices du projet Jeune Vigie 2 met en lumière les obstacles à l’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive dans le département de Saint-Louis. Entre insuffisance de l’accueil, défaut de confidentialité, contraintes horaires et pesanteurs socioculturelles, les résultats de l’étude interpellent les autorités administratives et sanitaires pour un meilleur accès aux soins.

 

L’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive reste semé d’embûches dans le département de Saint-Louis. C’est ce que révèle l’audit social présenté aux autorités administratives et locales par l’ONG Jeunesse et Développement, dans le cadre du projet Jeune Vigie 2. La restitution de cette étude a réuni le préfet de Saint-Louis, des élus locaux, des prestataires de santé et différents acteurs communautaires autour des difficultés rencontrées par les jeunes dans les structures sanitaires.

Selon Codou Seck, animatrice du projet, les résultats de l’audit font ressortir plusieurs obstacles, notamment les difficultés d’accès aux services, les horaires inadaptés et le manque de confidentialité. « Les jeunes ont besoin de s’informer, de se protéger et de voir leurs droits en matière de santé respectés », dit-elle. Elle insiste également sur les disparités entre milieux urbain et rural, où la fréquentation des structures sanitaires demeure relativement faible.

L’étude met surtout en évidence le poids des préjugés sociaux. Les jeunes célibataires, contrairement aux personnes mariées, éprouvent davantage de difficultés à fréquenter les postes de santé, par crainte du regard de la société et des jugements. Une situation qui constitue un véritable frein à leur prise en charge sanitaire.

Présidant la rencontre, le préfet du département de Saint-Louis, Maurice Ndione, a reconnu la pertinence des constats. Il a relevé des insuffisances en matière d’information, de communication, d’accueil, d’orientation et d’accessibilité des services sanitaires. Face à ces manquements, il a invité les prestataires à améliorer leurs pratiques et a plaidé pour la mise en place de locaux adaptés, garantissant davantage de discrétion aux jeunes.

Au-delà des structures sanitaires, le représentant de l’État a appelé les communautés et les parents à jouer pleinement leur rôle dans l’éducation sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Il estime que les considérations culturelles et les tabous ne doivent plus constituer un obstacle à leur formation.

À l’issue des échanges, les différents acteurs ont convenu de travailler à la mise en œuvre des recommandations issues de l’audit. Une démarche concertée entre auditrices, prestataires de santé et autorités locales est ainsi annoncée pour lever les obstacles identifiés et améliorer l’accès des jeunes aux services de santé.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE SAINT-LOUIS

Section: 
social
RAPPORT DE SUIVI DU DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE : La région de Thiès franchit le cap des 51 %
ÉMIGRATION IRRÉGULIÈRE SUR LA ROUTE DE L'ATLANTIQUE : Des centaines de personnes ont péri depuis janvier
REJET DES TEXTES BUDGÉTAIRES : À l’Ucad, la crainte de bourses impayées
Sénégal mo Gueun sur le drame a Lompoul
VASTE OPERATION D’ASSAINISSEMENT DU MARCHE : Près de 50 tonnes de produits non conformes incinérées à Thiès
TRAFIC DE MIGRANTS À SAINT-LOUIS : Neuf personnes déférées au Parquet financier
SÉCURISATION DES JOJ À SALY : La police appelée à maintenir la vigilance
LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES ET LE PALUDISME Saint-Louis engage la riposte contre la bilharziose féminine et le paludisme
BUDGET 2027 : Le MASAE mise sur la transformation des filières
SAINT LOUIS: ALERTE SUR L’ŒUVRE ARTISTIQUE DE FEU PAPE IBRA TALL La « constellation » de l’École de l’Élevage menacée de destruction
GARDE D’ENFANTS SUR LE CAMPUS : L’UCAD pose la première pierre de sa future crèche
Synpics GFM
Accès des jeunes à la planification familiale
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LOUGA : Le procès de Ndiaga Seck et de 31 autres prévenus renvoyé au 14 décembre
Émigration irrégulière
Nouvel évêque de Thiès
PROMOTION LIVRE ET LECTURE : La passion du livre et de la lecture
LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE MIGRANTS : Interpol annonce 262 arrestations dans 16 pays
SAINT-LOUIS : BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES : Chercheurs et acteurs échangent pour leur conservation
AUDITS ET REDÉPLOIEMENTS D’ENSEIGNANTS Le Cusems met en garde contre des décisions précipitées