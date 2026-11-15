Un audit social réalisé par les auditrices du projet Jeune Vigie 2 met en lumière les obstacles à l’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive dans le département de Saint-Louis. Entre insuffisance de l’accueil, défaut de confidentialité, contraintes horaires et pesanteurs socioculturelles, les résultats de l’étude interpellent les autorités administratives et sanitaires pour un meilleur accès aux soins.

L’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive reste semé d’embûches dans le département de Saint-Louis. C’est ce que révèle l’audit social présenté aux autorités administratives et locales par l’ONG Jeunesse et Développement, dans le cadre du projet Jeune Vigie 2. La restitution de cette étude a réuni le préfet de Saint-Louis, des élus locaux, des prestataires de santé et différents acteurs communautaires autour des difficultés rencontrées par les jeunes dans les structures sanitaires.

Selon Codou Seck, animatrice du projet, les résultats de l’audit font ressortir plusieurs obstacles, notamment les difficultés d’accès aux services, les horaires inadaptés et le manque de confidentialité. « Les jeunes ont besoin de s’informer, de se protéger et de voir leurs droits en matière de santé respectés », dit-elle. Elle insiste également sur les disparités entre milieux urbain et rural, où la fréquentation des structures sanitaires demeure relativement faible.

L’étude met surtout en évidence le poids des préjugés sociaux. Les jeunes célibataires, contrairement aux personnes mariées, éprouvent davantage de difficultés à fréquenter les postes de santé, par crainte du regard de la société et des jugements. Une situation qui constitue un véritable frein à leur prise en charge sanitaire.

Présidant la rencontre, le préfet du département de Saint-Louis, Maurice Ndione, a reconnu la pertinence des constats. Il a relevé des insuffisances en matière d’information, de communication, d’accueil, d’orientation et d’accessibilité des services sanitaires. Face à ces manquements, il a invité les prestataires à améliorer leurs pratiques et a plaidé pour la mise en place de locaux adaptés, garantissant davantage de discrétion aux jeunes.

Au-delà des structures sanitaires, le représentant de l’État a appelé les communautés et les parents à jouer pleinement leur rôle dans l’éducation sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Il estime que les considérations culturelles et les tabous ne doivent plus constituer un obstacle à leur formation.

À l’issue des échanges, les différents acteurs ont convenu de travailler à la mise en œuvre des recommandations issues de l’audit. Une démarche concertée entre auditrices, prestataires de santé et autorités locales est ainsi annoncée pour lever les obstacles identifiés et améliorer l’accès des jeunes aux services de santé.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE SAINT-LOUIS