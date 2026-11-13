Le démarrage des travaux de rénovation à l’École de l’Élevage de Saint Louis plonge les défenseurs du patrimoine dans une profonde angoisse. Ils redoutent un nouveau scandale culturel après la destruction de la mosaïque de Thiès. Face au mur du silence opposé par les autorités et l'entreprise sur le chantier, des citoyens engagés lancent un cri de détresse pour sauver le joyau artistique réalisé en 1964 par Papa Ibra Tall.

C’est un énième cri du cœur qui résonne comme un signal d’alarme national. Au Sénégal, la brique et le béton semblent trop souvent l'emporter sur la mémoire collective. Aujourd'hui, les projecteurs de l'inquiétude sont braqués sur l’École de l’Élevage de Saint Louis. Depuis quelque mois, des travaux de réhabilitation y ont démarré. Une initiative louable en apparence, si elle ne charriait pas le spectre d'une tragédie culturelle : la destruction d'une œuvre historique de feu Papa Ibra Tall, trônant dans ces lieux depuis 1964, soit quatre ans seulement après notre indépendance.

Ce qui sème le trouble et alimente les pires craintes, c'est l'omerta totale qui entoure ce projet. Interpellés à plusieurs reprises pour édifier l'opinion, les responsables du chantier, l'entreprise exécutante et la direction de l'école s'enferment dans un mutisme suspect.

«Tout ceci motive nos inquiétudes par rapport à la disparition ou l'assassinat d'une autre œuvre de Papa Ibra Tall », s'indigne le communicant et documentariste Moustapha Kamara. L'homme sait de quoi il parle, le traumatisme de la Grande Mosaïque de la place de France à Thiès, réalisée entre 1970 et 1976 et détruite dans l'indifférence totale, reste une blessure béante. L’urgence est là. Car, comme le rappelle si pertinemment le militant de défense du patrimoine , le temps de la destruction est brutal et instantané, tandis que le temps de la création artistique est incommensurable. On ne restaure pas ce que l'on a effacé. Une œuvre naît d'une inspiration unique, liée à une époque, une histoire, un contexte qui ne se répètent jamais.

Une intervention urgente de l’État pour éviter la troisième mort d'un génie

Face à ce péril imminent, la balle est désormais dans le camp des autorités de tutelle. Il est demandé au gouvernement de dépêcher de toute urgence une mission du patrimoine culturel au sein de l'établissement. Cette inspection devra évaluer non seulement l'état de l'œuvre, mais aussi le bâtiment lui-même, considéré comme une zone tampon devant être préservée au même titre qu'un site classé par l'Unesco. L'objectif ultime est d'obtenir la sanctuarisation et le classement officiel de cette fresque au patrimoine national, ainsi que toutes les œuvres méconnues qui dorment dans nos institutions.

Il y va de notre devoir de mémoire. Cette œuvre, que Moustapha Kamara baptise affectueusement « La constellation de l'élevage », Papa Ibra Tall l'a façonnée alors qu'il n'avait que 29 ans. C'est l'un de ses premiers chefs-d'œuvre offerts à l'espace public. Précurseur de l'École de Dakar, architecte formé en France, peintre, designer et tisserand, il fut l'un des piliers qui inspira Léopold Sédar Senghor pour la création de l'École Nationale des Arts.

Après le désastre de Thiès, laisser disparaître ce pan de notre histoire équivaudrait, selon les mots forts du documentariste, à un « assassinat » artistique, à la troisième mort de Papa Ibra Tall. Le génie de nos pionniers doit vivre à travers la préservation stricte de leurs réalisations. Le nouveau régime, adepte de la rupture, est attendu au tournant pour prouver que la culture reste le début et la fin de tout développement.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS