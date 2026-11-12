De nombreux défis liés à la préservation de la biodiversité sont au centre du Symposium international sur la biodiversité et les écosystèmes (SIBEX 2026), ouvert hier à Saint-Louis. Jusqu’au 13 novembre prochain, chercheurs, experts, partenaires techniques et financiers venus d’Afrique et d’Europe vont croiser leurs expériences pour réfléchir à des solutions durables face aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes.

À travers le Symposium international sur la biodiversité et les écosystèmes (SIBEX 2026), la vieille ville entend se positionner comme un espace de dialogue, de partage des connaissances et de construction de réponses concrètes aux défis environnementaux. Pendant plusieurs jours, les participants vont plancher sur les mécanismes susceptibles de renforcer la résilience des écosystèmes face aux bouleversements climatiques et aux pressions anthropiques. Président du SIBEX 2026, le professeur Adrien Coly a dressé un tableau préoccupant de la situation environnementale.

« Le climat chauffe. L’eau devient simultanément trop abondante ici, insuffisante ailleurs, salée quelquefois, disputée souvent », a-t-il relevé. Une situation qui traduit, selon lui, la complexité croissante des rapports entre les populations et leur environnement. La fragmentation des habitats, la salinisation des terres, la pollution, l’urbanisation et l’exploitation des ressources naturelles accentuent les tensions entre les différents usages des territoires. Agriculture, pêche, élevage, conservation et infrastructures se disputent souvent les mêmes espaces. Une concurrence qui place les communautés devant un dilemme permanent : satisfaire les besoins immédiats sans compromettre les ressources des générations futures. Dans cette dynamique, les oiseaux migrateurs constituent, selon le Pr Adrien Coly, des indicateurs particulièrement révélateurs de la santé des écosystèmes. « Aucun écosystème ne peut être pensé seul », a-t-il insisté, rappelant que les déplacements des oiseaux relient les continents, les saisons, les zones humides et les océans. Leur disparition d’un habitat constitue ainsi un signal d’alerte sur le déséquilibre de tout un système écologique.

Sortir des discours pour aller vers l’action

Au-delà des échanges scientifiques, le SIBEX entend se démarquer des rencontres internationales classiques. Pour son président, l’objectif n’est pas simplement de produire des recommandations ou des actes de colloque, mais de transformer les connaissances en décisions et les décisions en actions concrètes. Le symposium se veut ainsi une plateforme multiacteurs réunissant scientifiques, décideurs publics, gestionnaires d’espaces naturels, communautés locales, entreprises et partenaires financiers. L’ambition est de rapprocher la recherche scientifique des réalités du terrain et de mobiliser les financements nécessaires à la préservation de la biodiversité.

Quatre axes structurent les travaux : la résilience climatique et la gestion de l’eau, la biologie de la conservation et l’innovation scientifique, l’ingénierie de la conservation et la restauration des habitats, ainsi que l’innovation sociale et la valorisation des services écosystémiques. Une attention particulière sera également accordée aux nouvelles technologies, à la modélisation et à l’intelligence artificielle pour améliorer l’observation et l’anticipation des changements environnementaux. La mobilisation des financements publics et privés constitue un autre défi majeur, la conservation devant désormais être considérée non comme une simple dépense, mais comme un investissement. Les jeunes et les communautés locales ne seront pas en reste. Le SIBEX ambitionne de leur donner une place centrale dans l’innovation, l’entrepreneuriat et les processus de décision.

Le choix de Saint-Louis n’est d’ailleurs pas fortuit. Située entre le fleuve Sénégal, l’océan Atlantique et les zones sahéliennes, la ville constitue un laboratoire naturel des interactions entre les hommes et les écosystèmes. Pour le Pr Coly, elle représente le cadre idéal pour expérimenter une approche collective de la conservation.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS