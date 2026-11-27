Le siège du Groupe d’action, d’études et de toutes critiques-Africa (Gaec-Africa) à Ndar accueille, depuis hier, une exposition intitulée « Grains de mil, grains de monde ». À travers cette initiative inscrite dans le programme OFF de la Biennale de l’art africain contemporain, les organisateurs entendent réhabiliter cette céréale traditionnelle, dont la place dans les habitudes alimentaires africaines s’est progressivement réduite.

Au-delà de ses vertus nutritives, le mil est présenté comme un symbole de solidarité, de cohésion sociale et de mémoire collective. Le mil n’est pas qu’une simple céréale. Il constitue un patrimoine, un marqueur identitaire et un puissant facteur de cohésion sociale. C’est le message que veut porter le Groupe d’action, d’études et de toutes critiques-Africa (Gaec-Africa) à travers son exposition « Grains de mil, grains de monde », organisée dans le cadre des activités OFF de la 16e édition de la Biennale de l’art africain contemporain. Pour le chargé de l’organisation du Gaec-Africa, Mouhamadou Mansour Ndong, le choix du mil comme thème de cette exposition relève d’une volonté de remettre au goût du jour une céréale qui a longtemps occupé une place centrale dans les sociétés africaines. « Le grain de mil ne nourrit pas seulement un monde ; il est ce qui le tient, ce qui l’empêche de se défaire », explique-t-il.

Selon lui, cette céréale dépasse largement sa fonction alimentaire. Elle engage des pratiques, des savoirs, des gestes et des formes de solidarité qui structurent les communautés. L’organisateur déplore ainsi la transformation progressive des habitudes alimentaires. Là où les générations précédentes consommaient régulièrement de la bouillie, du couscous ou d’autres préparations à base de mil, les familles modernes privilégient désormais le pain au petit-déjeuner, le riz au déjeuner et les pâtes au dîner. Une évolution qui, à ses yeux, traduit aussi un éloignement du patrimoine alimentaire africain.

Mouhamadou Mansour Ndong insiste également sur les qualités nutritionnelles du mil, notamment son absence de gluten, contrairement à plusieurs autres céréales. Il estime que la redécouverte de cette denrée pourrait contribuer à une meilleure valorisation des ressources alimentaires locales. Au-delà de l'alimentation, le mil occupait autrefois une place dans l'organisation matérielle et sociale des communautés. Ses tiges servaient notamment à la construction des cases. Une illustration, selon les organisateurs, de son rôle transversal dans les modes de vie traditionnels.

Dans son analyse, le responsable du Gaec-Africa pointe du doigt également l'héritage colonial, qu'il considère comme l'un des facteurs de dévalorisation des céréales locales au profit d'autres habitudes alimentaires. Avec « Grains de mil, grains de monde », le Gaec-Africa ne prône pas un retour nostalgique au passé. Il invite plutôt les Africains à renouer avec leurs savoirs ancestraux et à repenser leur rapport à l'alimentation, à la culture et à l'environnement. Une manière de rappeler que préserver le mil, c'est aussi préserver une part de leur histoire.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUI