À l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, la deuxième Conférence internationale sur l’eau a réuni différents acteurs autour des défis du secteur. En marge des travaux, la Sen Eau a proposé un pacte pour consolider les financements, améliorer les performances et renforcer la gouvernance, en plaçant l’humain au cœur des transformations.

Pendant 72 heures, l’Université Gaston Berger a accueilli la deuxième édition de la Conférence internationale sur l’eau, autour du thème « L’eau dans tous ses états dans un monde globalisé ». En marge de cette rencontre, Sen Eau a organisé un événement consacré aux enjeux du secteur : financement, gouvernance, évolution des métiers et inclusion.

L’entreprise a proposé l’instauration d’un pacte de performance et de soutenabilité financière. Pour Richard Kinkpé, secrétaire général de l’institution, ce pacte repose sur quatre engagements. Le premier consiste à sécuriser les mécanismes de financement, notamment les subventions et les compensations, indispensables à l’équilibre du service. Le deuxième axe porte sur une réforme progressive de la grille tarifaire. Il ne s’agit pas, précise le responsable, de faire peser une charge excessive sur les ménages, mais de mieux répartir les responsabilités entre l’État et les usagers.

Les subventions publiques ont leurs limites, dans un contexte où l’État doit répondre à de nombreuses priorités. Toute évolution devra préserver les ménages vulnérables et tenir compte de leurs capacités contributives. Le troisième engagement concerne la performance opérationnelle. Pour la société distributrice d’eau, préserver la ressource ne consiste pas seulement à réparer les fuites. Il faut également sensibiliser les usagers et éduquer les jeunes générations. « L’eau n’est pas une denrée extensible », rappelle Richard Kinkpé, appelant à installer une culture de sobriété.

Le Centre d’Excellence et d’Innovation ouvert aux experts

Quatrième pilier : une gouvernance partagée entre toutes les parties prenantes. L’eau est une question scientifique, sociale, technique, économique et financière. Aucun acteur ne peut, seul, apporter les réponses. Le secrétaire général plaide pour le partage des données, une concertation régulière et des évaluations annuelles, afin de mesurer les progrès et de maintenir un cap commun. D’ailleurs, l’entreprise propose d’ouvrir son Centre d’Excellence et d’Innovation aux chercheurs, universitaires et professionnels. L’ambition est d’en faire un laboratoire de recherche-action, où les problèmes du terrain pourront être étudiés pour déboucher sur des solutions techniques, financières et économiques.

Sur le volet des investissements, Sen’Eau a mis en avant ses centrales solaires de Keur Momar Sarr et de Mékhé, réalisées avec TotalEnergies. D’une capacité de 20 mégawatts, elles permettraient, selon Richard Kinkpé, une économie d’énergie de 30 % sur ces deux sites. L’exemple illustre les possibilités de partenariat entre les secteurs de l’eau et de l’énergie. Les échanges ont porté sur la gouvernance des données, l’accueil des usagers dans les agences et l’impact de l’intelligence artificielle sur les métiers.

L’entreprise plaide aussi pour une meilleure représentation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap. « Il faut conjuguer l’autre et le féminin », résume Richard Kinkpé. Au-delà des annonces, le défi sera de convertir ces propositions en engagements suivis d’effets, dans un secteur où la continuité du service et l’accès à l’eau restent déterminants.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS