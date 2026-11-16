Le trafic de médicaments constitue une menace grandissante pour la santé publique, particulièrement dans les zones frontalières. À Saint-Louis, la proximité avec la Mauritanie expose la région aux circuits de commercialisation illicite. Le docteur Adiouma Barry, coordonnateur de l’antenne régionale de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) de l’axe Nord, alerte sur les dangers de ce phénomène.

Le trafic de médicaments gagne du terrain et constitue un sérieux défi pour les autorités sanitaires. Derrière ce commerce illicite se cache une menace silencieuse qui compromet la prise en charge des malades et fragilise les systèmes de santé. Selon le docteur Adiouma Barry, coordonnateur de l’antenne régionale de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) de l’axe Nord, la situation est particulièrement préoccupante. « En Afrique subsaharienne, un produit de santé sur dix qui circule est contrefait ou de qualité inférieure », alerte-t-il.

Au Sénégal, les trafiquants exploitent plusieurs failles pour alimenter ce marché parallèle. Le coût élevé ou l’indisponibilité de certains médicaments essentiels poussent des consommateurs vers des circuits informels. À cela s’ajoutent les vulnérabilités liées aux importations, aux dons, au reconditionnement et à la multiplication des intermédiaires, qui compliquent la traçabilité des produits pharmaceutiques.

Le dispositif de contrôle fait également face à d’importantes contraintes. Les inspections, les laboratoires de contrôle et la pharmacovigilance disposent de moyens insuffisants au regard du volume des produits en circulation. Les marchés, les vendeurs ambulants et les plateformes numériques non autorisées constituent autant de canaux exploités par les réseaux criminels. Le stockage défectueux et la mauvaise maîtrise de la chaîne du froid aggravent davantage les risques.

Une semaine de sensibilisation et d’information dans le Nord

La situation géographique de Saint-Louis accentue les inquiétudes. Frontalière de la Mauritanie, la région se trouve sur un corridor favorable aux mouvements transfrontaliers et, potentiellement, aux trafics illicites. « Avec la frontière mauritanienne, il y a une ouverture vers l’extérieur. Ce corridor est régulièrement exposé à la circulation de produits illicites », souligne le docteur Barry.

Au-delà des enjeux économiques et sécuritaires, les conséquences sanitaires sont particulièrement graves. Un médicament falsifié ou de mauvaise qualité peut compromettre la guérison, provoquer des complications et favoriser la résistance aux antibiotiques. Des doses insuffisantes permettent notamment aux germes de survivre, réduisant progressivement l’efficacité des traitements. « Le soin censé guérir devient lui-même un risque », prévient le responsable de l’ARP.

Pis, ces produits entretiennent la méfiance envers l’ensemble des médicaments et peuvent conduire certains patients à abandonner des traitements pourtant efficaces. Face à cette menace, l’ARP mise sur la sensibilisation pour changer les comportements. Une campagne de masse est prévue dans la région, avec notamment une randonnée pédestre impliquant les forces de défense et de sécurité ainsi que les communautés, une caravane de sensibilisation à Saint-Louis et dans les établissements scolaires, et un panel à l’Université Gaston-Berger (UGB) consacré aux dangers des faux médicaments.

Pour le docteur Adiouma Barry, la lutte passe aussi par la responsabilité des consommateurs. « S’il n’y a plus d’acheteurs, il n’y aura plus de vendeurs. » Un appel à privilégier exclusivement les pharmacies et les circuits officiellement autorisés.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE, SAINT-LOUIS