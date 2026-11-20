Discrimination, inégalités entre filles et garçons, défaut d’état civil et manque d’empathie entre élèves sont autant de facteurs qui compromettent l’épanouissement de nombreux enfants. Pour inverser la tendance, Action Education mise sur la formation de plus de 300 enseignants à travers le projet ACTE 2, avec l’ambition de faire de l’école un espace d’apprentissage de la citoyenneté, du genre et de l’inclusion.

L’école ne doit plus se limiter à transmettre des connaissances. Elle doit également apprendre aux enfants à vivre ensemble, à respecter les différences et à défendre leurs droits. C’est le pari du projet Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l’éducation (ACTE 2), qui déroule une nouvelle phase de ses activités à Saint-Louis. Depuis quatre jours, Action Education y organise un atelier de renforcement des capacités des enseignants sur les compétences de vie courante liées au genre et à l’inclusion. À travers cette formation, l’organisation entend agir sur les comportements dès le milieu scolaire.

Sokhna Dieng Sarr, cheffe du projet, explique que l'initiative vise à outiller les enseignants à partir d'un guide pédagogique spécialement élaboré pour faciliter l'intégration de ces problématiques dans les pratiques éducatives. L'ambition est de dépasser les enseignements théoriques pour encourager des initiatives citoyennes concrètes au bénéfice des enfants. Au Sénégal, ACTE 2 intervient dans trois communes : Mbour, Saint-Louis et Rufisque-Est. Dix écoles partenaires sont concernées, auxquelles viennent s'ajouter deux établissements accompagnés dans le cadre du projet Alternatives et changements climatiques. Le programme est également déployé au Bénin et au Togo.

Combattre les facteurs compromettants

Mais derrière cette démarche pédagogique se cache une réalité sociale préoccupante. Défaut d'état civil, vulnérabilité familiale, discriminations et inégalités de genre constituent autant d'obstacles à l'accès équitable à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. Inspecteur Pape Amadou Guèye, secrétaire général de l'IEF de Saint-Louis/Commune, ne cache pas ses attentes. Pour lui, la principale plus-value de cette formation doit se traduire par un changement de comportement, aussi bien chez les enseignants que chez les élèves. Il déplore notamment le manque d'empathie dont certains enfants sont victimes, parfois en raison de leur situation familiale ou de l'absence d'extrait de naissance. « Nous voudrions que les enfants aillent vers des activités pratiques qui leur permettent de comprendre et de changer de paradigme », souligne-t-il. L'objectif est de faire des élèves des acteurs de la lutte contre l'exclusion, notamment en matière d'état civil et de protection de l'enfant.

Autre bataille, celle de l'égalité entre les sexes. L'inspecteur attire l'attention sur les charges domestiques excessives imposées aux filles dans certaines familles. Une situation qui limite leur épanouissement et leur capacité à s'exprimer au même titre que les garçons. À travers des microprojets scolaires et communautaires, ACTE 2 entend ainsi installer durablement une culture de l'inclusion, de la solidarité et de la citoyenneté. Une ambition en phase avec la Vision 2050 du Sénégal et la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'Éducation (NITHÉ). Reste désormais à traduire les engagements en changements tangibles. Car l'école inclusive ne se décrète pas : elle se construit au quotidien, sans discrimination et sans enfant laissé en rade.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS