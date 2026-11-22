La lutte contre l’insécurité routière s’intensifie dans la région de Saint-Louis. En mission de prévention, l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER), en collaboration avec la Gendarmerie nationale, a procédé à des contrôles inopinés qui ont révélé un niveau préoccupant d’infractions. Au total, 70 véhicules sur les 106 contrôlés étaient en infraction. Une situation qui intervient dans un contexte marqué par 29 décès sur les routes de la région au premier semestre 2026.

La sécurité routière est loin d’être une affaire réglée dans la région de Saint-Louis. Les chiffres enregistrés au cours des six premiers mois de l’année 2026 témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les données communiquées par l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER), 417 accidents ont été recensés durant cette période, faisant 463 victimes et causant la mort de 29 personnes. Un bilan suffisamment alarmant pour justifier le renforcement des opérations de prévention et de contrôle.

C’est dans cette perspective que l’ANASER a investi, hier, les routes de la région, en collaboration avec la Gendarmerie nationale. À travers cette initiative, l’agence entend rompre avec une démarche essentiellement réactive, consistant à intervenir après la survenue des accidents, pour privilégier l’anticipation et la prévention. « On a préféré cette nouvelle démarche qui consiste à ne plus attendre qu’il y ait des accidents pour réagir », a expliqué Latir Mané, directeur du développement et de la coopération à l’ANASER. Selon lui, l’objectif est d’agir simultanément sur trois leviers essentiels : le comportement humain, l’état des infrastructures et celui des véhicules.

Sur le terrain, les contrôles inopinés effectués à l’entrée et à la sortie de Saint-Louis ont livré des résultats préoccupants. Sur les 106 véhicules inspectés durant la matinée, 70 présentaient des irrégularités, soit près de sept véhicules sur dix. Six ont été immobilisés. Les principales infractions relevées concernent notamment les dépassements dangereux, les excès de vitesse, le téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité.

Après la phase répressive, l’ANASER s’est tournée vers la sensibilisation des acteurs du transport routier, notamment les chauffeurs et les conducteurs de motos-taxis « Jakarta ». Ces derniers ont été alertés sur les statistiques régionales et rappelés à leurs responsabilités en matière de sécurité. Des kits de sécurité routière leur ont également été distribués.

La situation des conducteurs de Jakarta constitue d’ailleurs une préoccupation particulière pour les autorités. D’après les données de la Gendarmerie évoquées par le directeur du développement et de la coopération à l’ANASER, ces usagers sont impliqués dans près de 70 % des accidents recensés. Ils en sont parfois responsables, mais figurent également parmi les victimes.

Face à cette réalité, l’agence annonce un programme de formation destiné aux conducteurs de motos-taxis, accompagné d’une distribution de casques. Après une première démarche auprès des autorités de Thiès, elle prévoit d’étendre cette initiative à l’ensemble du territoire national.

Pour M. Mané, la sensibilisation seule ne saurait suffire. L’efficacité de la lutte contre l’insécurité routière passe nécessairement par l'association de l'éducation, du contrôle et de la sanction. D’autres opérations sont ainsi annoncées avec la Police nationale. L’objectif affiché est de multiplier les interventions pour infléchir durablement les comportements sur les routes sénégalaises.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS