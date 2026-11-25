Des agents de santé, des sportifs, des habitants et des représentants des autorités ont pris part, hier à Saint-Louis, à une randonnée pédestre marquant le lancement de la Semaine nationale de sensibilisation contre les faux médicaments. L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a profité de cette mobilisation pour alerter sur les dangers des produits vendus dans les circuits illicites et rappeler les sanctions encourues par les trafiquants.

À Saint-Louis, la campagne contre les faux médicaments a commencé par une marche. La randonnée, présidée par le gouverneur Al Hassan Sall, a réuni des agents de santé, des sportifs, des autorités administratives et territoriales ainsi que des habitants. L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique entend s’appuyer sur cette mobilisation pour mieux faire connaître les risques liés aux médicaments contrefaits et aux produits pharmaceutiques distribués en dehors des circuits autorisés.

El Hadj Mamadou Niang, directeur des Affaires juridiques de l’ARP, a salué le travail de sensibilisation du pôle Nord de l’Agence, qui couvre les régions de Saint-Louis, de Louga et de Matam. « C’est un fléau qui gangrène la santé de nos populations et qui mérite une réponse collective », a-t-il déclaré. À ses yeux, la participation de personnes venues d’horizons différents montre que la lutte contre le commerce illicite de médicaments peut mobiliser bien au-delà des services sanitaires.

Des peines qui peuvent atteindre vingt ans de prison

Le directeur des Affaires juridiques a également rappelé les sanctions auxquelles s’exposent les personnes impliquées dans ce trafic. Selon les dispositions qu’il a citées, les amendes vont de 50 000 à 500 millions de francs CFA et les peines d’emprisonnement peuvent atteindre vingt ans, selon la nature des infractions. Pour El Hadj Mamadou Niang, l’application de ces sanctions doit accompagner les efforts de sensibilisation et contribuer à protéger les consommateurs. Al Hassan Sall a appelé les forces de défense et de sécurité, les services du commerce et les structures sanitaires à travailler ensemble. Le gouverneur a plaidé pour une action qui s’inscrive dans la durée et qui englobe les différentes formes de commerce clandestin, dont la vente illicite de médicaments. Selon lui, cette coordination doit se poursuivre au-delà de la semaine de sensibilisation pour protéger la santé des populations.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS