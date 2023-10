Dans le cadre de la célébration ‘’d’Octobre rose’’, en sus de sa participation effective aux activités initiées par la Direction de lutte contre les maladies, la SEN-PNA a organisé hier, en collaboration avec le district centre de la Direction régionale de la Santé de Dakar (DRS) un programme d’activités au profit des populations de la commune de Hann. Ce dernier s’inscrit non seulement dans la mise en œuvre de la campagne, mais aussi traduit la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) au profit des habitants de la commune de Hann.

L’objectif général, d’après un document rendu public, est de contribuer à la réduction de la survenue des cancers du sein et du col de l’utérus dans la population. Par conséquent, des séances de sensibilisations sont organisées au profit des populations sur les cancers féminins. Dans ce cadre est initiée une caravane, organiser une séance de dépistage des cancers du col et de l’utérus au niveau du centre de santé de Hann-sur-Mer, identifier les cas suspects dans la confirmation du diagnostic et leur prise en charge (distribution de bons d’échographie mammaire, mammographie et colposcopie), assurer le suivi des personnes référées à travers le parrainage par la SEN-PNA pendant tout le circuit du patient.

Durant cette journée, il s’agissait, selon la même source, pour la SEN-PNA dans sa responsabilité sociétale d’entreprise, de contribuer à la sensibilisation des populations de la commune de Hann sur les cancers du col et du sein qui vont bénéficier d’un accompagnement pour la prise en charge des cas dépistés. Cette séance de dépistage sera réalisée par 10 prestataires au profit de plus de 250 femmes.