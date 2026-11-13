**Installée à Paris, Seny Camara puise dans ses racines sénégalaises une musique qu’elle défend sur les scènes internationales. Mais dans son pays, les invitations restent rares, regrette cette artiste qui a aussi dû affronter les préjugés entourant la pratique féminine de la kora.**

« Je joue partout maintenant, sauf dans mon pays. » Le regret traverse les propos de Seny Camara. La chanteuse et joueuse de kora sénégalaise, installée à Paris, peine à trouver sa place dans la programmation des scènes de son pays. Elle y a donné des prestations, notamment à l’Institut français de Dakar, mais déplore le manque de sollicitations des programmateurs sénégalais. « Les programmateurs sénégalais connaissent ce que je fais. On se croise dans les festivals et pourtant, ils ne m’ont jamais invitée », affirme-t-elle. Lors de la présentation de son premier EP au Sénégal, les contacts établis pour faire connaître son projet n’ont pas davantage apporté les relais qu’elle espérait.

Seny Camara avance une explication, sans certitude : sa musique se prête peu aux attentes d’une partie du public. « Ma musique n’est pas forcément dansante. C’est une musique qui s’écoute, une musique intimiste. Peut-être que ça n’intéresse pas forcément le public sénégalais », analyse-t-elle. Elle chante pourtant en wolof et en sérère, puise dans les sonorités de son enfance et revendique cet ancrage. Née à Dakar, elle a grandi auprès de sa grand-mère à Tattaguine, dans la région de Fatick, au sein d’une communauté sérère. Les chants et les rythmes qui l’y accompagnent nourriront son parcours musical. Puis vient la découverte de la kora, d’abord par le son. « La première fois que j’ai entendu le son de la kora, je n’avais même pas vu l’instrument. Ça m’a beaucoup touchée. C’est quelque chose qui était naturel », se souvient-elle.

« Il ne faut pas toucher à la kora »

L’envie d’apprendre se heurte cependant aux réticences de ceux qui considèrent cet instrument comme réservé aux hommes. Seny Camara se tourne d’abord vers la guitare, sans abandonner son attirance pour la kora. À 22 ans, elle commence son apprentissage au Conservatoire de Dakar, à Petersen, où elle choisit la kora et le balafon. Elle poursuit parallèlement la guitare en autodidacte. À ses débuts, elle joue discrètement. Les critiques finissent néanmoins par l’atteindre, jusque sur les réseaux sociaux. « On m’a dit : “Il ne faut pas toucher à la kora, ce n’est pas fait pour les femmes.” Même sur les réseaux sociaux, certaines personnes m’envoyaient des messages pour me décourager », raconte-t-elle.

Ces remarques la blessent et l’amènent parfois à se replier. Elle poursuit néanmoins sa formation. Après des allers-retours entre le Sénégal, la Belgique et la France, son installation à Paris lui permet d’explorer d’autres instruments. Sans son maître de kora à ses côtés, elle se tourne notamment vers la harpe celtique, dont les sonorités lui rappellent celles de l’instrument qu’elle affectionne. Elle s’en sert aujourd’hui principalement pour composer. Kora, guitare, balafon et harpe participent ainsi à son travail. L’artiste tient aussi à conserver la maîtrise de ses créations. « J’écris toutes mes chansons, je compose et je réalise tout ce que je fais, mes albums et tout », souligne-t-elle.

Faire entendre sa musique au Sénégal

Cette autonomie, Seny Camara la défend également dans ses choix musicaux. Malgré les difficultés à faire circuler son travail au Sénégal, elle ne souhaite pas modifier son orientation pour répondre aux tendances du marché. « Je ne vais pas faire de la musique pour aller derrière les gens et leur demander de la diffuser. Je fais ma musique et je dis : elle est là. Si ça intéresse quelqu’un, elle est ouverte à tout le monde », affirme-t-elle.

Son attente porte sur la curiosité et la place accordées à des propositions musicales moins présentes dans les circuits populaires. Elle cite la solidarité qu’elle observe chez les artistes maliens et souhaiterait retrouver davantage de cet accompagnement au Sénégal. Après avoir résisté aux injonctions de laisser la kora aux hommes, Seny Camara veut désormais pouvoir faire entendre plus régulièrement son travail dans le pays où s’est construit son imaginaire musical. Elle maintient son invitation : « Ma musique est là, elle est ouverte à tout le monde. »

Fatou Ba