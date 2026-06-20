L’industrie de la mode africaine entre dans une nouvelle ère. L’entreprise sénégalaise Nexus Corp a officiellement lancé Solal Ma, une application d’essayage virtuel et de commerce intelligent. Présentée à Dakar devant plusieurs acteurs majeurs de la mode et de la création, cette innovation ambitionne de transformer durablement les pratiques commerciales et de production des industries créatives africaines.

Dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique, Nexus Corp entend apporter des réponses concrètes aux défis de compétitivité, de visibilité et d’accès aux marchés auxquels sont confrontés les créateurs du continent. « Digitaliser nos marchés ne consiste pas seulement à gagner de l'argent ; c'est une nécessité pour dynamiser nos économies, les rendre attractives et compétitives aux yeux des partenaires internationaux », défend l’entreprise. Solal Ma, une nouvelle application propose une fonctionnalité : l’essayage virtuel assisté par intelligence artificielle. Le principe est simple. L’utilisateur consulte les collections de différentes maisons de couture, sélectionne un modèle, télécharge sa photo et visualise instantanément le rendu du vêtement sur sa propre silhouette. Il peut ensuite renseigner ses mensurations, personnaliser sa commande et finaliser son achat directement depuis l’application.

Cette innovation répond à l’un des principaux freins au développement du commerce en ligne dans le secteur vestimentaire : l’incertitude liée à la taille, au style ou à l’ajustement des vêtements avant achat. L’interface a également été pensée pour faciliter l’expérience utilisateur. Inspirée des habitudes de navigation popularisées par les réseaux sociaux, elle permet de parcourir rapidement les collections grâce à un système de défilement vertical. En quelques secondes, l’utilisateur peut découvrir plusieurs créations, effectuer un essayage virtuel et passer commande.

Selon Mouhameth Fall, Solal Ma s’inscrit dans une stratégie plus globale portée par Artech. Développée en collaboration avec des professionnels cumulant plus de vingt-cinq années d’expérience, la plateforme regroupe aujourd’hui dix-huit fonctionnalités couvrant notamment la gestion des stocks, la comptabilité, le suivi de production, la gestion commerciale et l’organisation des activités artisanales. « Nous ne vendons pas un SaaS. Nous vendons une infrastructure de valorisation de la création africaine. La créativité ouest-africaine ne manque pas de talent ; elle manque d’infrastructures de données pour être tracée, financée et exportée. Artech est cette infrastructure. Solal Ma en est le moteur d’intelligence », explique son fondateur.

L’entreprise travaille déjà sur l’intégration future de la blockchain afin de renforcer la traçabilité des créations et la protection des droits des créateurs. Cette technologie pourrait notamment contribuer à lutter contre les pratiques de commercialisation sans reconnaissance des auteurs et à garantir une meilleure valorisation économique des œuvres.

Fatou Ba