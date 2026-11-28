Dans un entretien accordé à Medi1 TV, en marge du Forum MEDays 2026, Macky Sall est revenu sur les circonstances du retrait de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. L’ancien président sénégalais dénonce l’usage abusif du droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité et appelle à une réforme du système multilatéral.

Plus d’un mois après son retrait de la course à la succession d’António Guterres, Macky Sall s’est expliqué sur les blocages auxquels s’est heurté le processus de désignation du prochain secrétaire général des Nations unies. L’ancien chef de l’État sénégalais met en cause l’attitude des cinq membres permanents du Conseil de sécurité qui, selon lui, ont opposé leur veto à l’ensemble des candidats lors des consultations informelles.

« Ceux qui sont chargés d’incarner ce pouvoir permanent et ce veto ont distribué gracieusement des veto. C’est la raison pour laquelle je me suis retiré pour faciliter le consensus », a-t-il déclaré.

Macky Sall assure avoir conçu sa candidature comme une « candidature d’accompagnement et d’action » destinée à impulser une réforme des Nations unies et à œuvrer pour une meilleure représentation de l’Afrique. Il récuse toute ambition de promotion personnelle.

Son retrait n’aurait cependant pas permis de sortir de l’impasse. Selon lui, les nouvelles candidatures enregistrées se sont heurtées aux mêmes oppositions. Il espère néanmoins que les membres permanents parviendront à s’accorder sur un nom avant la fin du mois de décembre, date à laquelle expire le second mandat d’António Guterres.

Pour rappel, l’ancien président sénégalais avait annoncé son retrait le 17 octobre dernier, au lendemain d’un vote informel au cours duquel il avait essuyé trois veto parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Sa décision était intervenue après des consultations avec les présidents burundais, Évariste Ndayishimiye, et sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Le Burundi, qui avait officiellement présenté sa candidature le 2 mars, a notifié son retrait aux Nations unies le 20 octobre.

Au-delà des rapports de force entre les grandes puissances, la candidature de Macky Sall se heurtait également au principe non écrit de la rotation géographique, qui joue en faveur de l’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu’à la volonté de plusieurs États de voir une femme accéder, pour la première fois, à la tête de l’organisation.

« Tout ça, c’est l’échec du système multilatéral »

Pour Macky Sall, les difficultés liées à la succession de Guterres illustrent les limites d’un système de gouvernance mondiale hérité de la Seconde Guerre mondiale. En vertu de l’article 97 de la Charte des Nations unies, le secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Chacun des cinq membres permanents, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, peut donc faire obstacle à une candidature.

« On ne dit pas aux pays membres permanents de renoncer à leur veto, mais il faut quand même qu’on réfléchisse aussi sur l’usage du veto pour que justement son usage abusif ne soit pas un facteur bloquant sur l’efficacité de l’Organisation des Nations unies, ce qui est le cas aujourd’hui », a soutenu l’ancien président sénégalais. Cette réforme revêt un enjeu particulier pour l’Afrique qui, avec ses 54 États membres des Nations unies, ne dispose toujours d’aucun siège permanent au Conseil de sécurité. Depuis l’adoption du consensus d’Ezulwini en 2005, l’Union africaine revendique au moins deux sièges permanents assortis de toutes les prérogatives qui y sont attachées, y compris le droit de veto tant que celui-ci existe, ainsi que cinq sièges non permanents.

Les lourdeurs administratives de l’ONU en question

Interrogé sur les changements qu’il aurait souhaité engager à la tête des Nations unies, Macky Sall a également pointé les dysfonctionnements internes de l’institution. « Beaucoup de bureaucratie, beaucoup de redondance, de structures qui font la même chose sans efficacité », a-t-il relevé. L’ancien président met aussi les États membres devant leurs responsabilités. Évoquant plus de 40 000 mandats depuis la création de l’organisation, il déplore le décalage entre les missions assignées aux Nations unies et les ressources mises à leur disposition.

« On légifère sur tout et on ne se soucie pas nécessairement des moyens qui doivent accompagner ces mandats afin qu’il puisse y avoir un effet », a-t-il regretté. Pour remédier à ces dysfonctionnements, Macky Sall préconise notamment le recours aux nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle. La rationalisation du fonctionnement des Nations unies est d’ailleurs déjà inscrite à l’agenda de l’organisation. En mars 2025, António Guterres avait lancé l’initiative ONU80, destinée à améliorer son efficacité, à réexaminer ses mandats et à engager des réformes structurelles.