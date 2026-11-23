L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas) milite pour l'épanouissement des pêcheurs artisanaux. L'organisation déplore le phénomène de l'émigration clandestine dont certains pêcheurs sont acteurs et exige de la transparence dans l'exploitation du pétrole et la représentation des organisations de pêcheurs dans les instances de gouvernance, de suivi et de décision relatives aux activités offshore.

Kaolack a abrité la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la pêche. Un cadre saisi par l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas) pour exprimer ses doléances. Les membres de cette organisation soulignent que la protection de la zone côtière, la transparence et le respect des engagements sont leurs principaux points de revendications.

Macoumba Diéye, président de l'Unapas, fait remarquer que la pêche artisanale est un pilier de l’économie maritime, de l’emploi et de la sécurité alimentaire du Sénégal et fait vivre des milliers de familles, soutient les économies côtières et assure une part majeure de l’approvisionnement du marché national en produits halieutiques. Mais, déplore-t-il, ce rôle stratégique est aujourd’hui "fragilisé par la pression croissante sur les ressources, la réduction de l’accès aux espaces de pêche, l’insécurité en mer, la hausse du coût des facteurs de production et la multiplication des usages de l’espace maritime, notamment liés aux activités pétrolières et gazières".

Cette pression et la crise du secteur de la pêche, dénonce-t-il, ont mené à la situation que tout le peuple sénégalais vit aujourd’hui avec la forte reprise de l’émigration irrégulière par voie maritime.

En effet, aux yeux des pêcheurs artisanaux du Sénégal, cette situation qui met le pêcheur au cœur d’un système qu’il n’a pas créé et qui le contraint à devenir un employé des passeurs est déplorable. Et pourtant, il y a quelques années de cela, explique Pape Ndiol Ngom, secrétaire général adjoint de l'Unapas, aucun pêcheur ne pensait faire ce travail, car la mer était poissonneuse et rentable et les communautés côtières vivaient décemment de la pêche.

Malheureusement, ajoute M. Ngom, la gestion de ce secteur par les différents gouvernements qui se sont succédé à la tête du pays a été calamiteuse avec une opacité sur les délivrances des licences et une faible implication des acteurs de la pêche dans les instances consultatives. Sous ce rapport, il souligne que si cette gestion était saine, les organisations membres de la CONAPED n’auraient pas choisi le thème de la Journée mondiale de cette année qui parle de transparence et de bonne gouvernance.

Effectivité de la zone réservée à la pêche artisanale

Face à ces défis, l’Unapas formule des préoccupations et propositions pour la promotion d’une politique publique qui protège les ressources, sécurise les pêcheurs, préserve les moyens d’existence des communautés et garantit la viabilité économique de la pêche artisanale. Il s'agit, entre autres, de la mise en œuvre effective de la zone réservée à la pêche artisanale jusqu’à 12 milles nautiques.

Pour les pêcheurs, la zone côtière constitue un espace stratégique pour le renouvellement et la concentration des ressources halieutiques, mais aussi le principal espace d’activité de la pêche artisanale. Sa protection est donc essentielle à la préservation des ressources, à la sécurité des pêcheurs et à la prévention des conflits d’usage.

L’Unapas soutient donc la mise en œuvre effective de la zone réservée à la pêche artisanale jusqu’à 12 milles nautiques, avec une délimitation claire, une surveillance effective et des sanctions dissuasives en cas d’incursion. Une protection qui doit, selon les pêcheurs artisanaux, être considérée comme une mesure essentielle de gestion durable des ressources et de sécurisation de la pêche artisanale.

Par ailleurs, le maintien du gel des licences de pêche démersale côtière est plaidé. L’Unapas dit soutenir la position de la CONAPED en faveur du maintien du gel des licences de pêche démersale côtière et demande donc le maintien du gel des nouvelles licences afin de prévenir une aggravation de la pression sur les stocks démersaux côtiers et de préserver les conditions de leur restauration.

L'audit du pavillon national

L’Unapas a formulé comme demande l'audit du pavillon national, en plus de celui de la flotte de pêche, avec publication d’un rapport de synthèse, toute décision susceptible d’accroître la capacité de pêche ou d’autoriser de nouvelles entrées dans le pavillon.

La poursuite et l'amélioration du programme de subvention des moteurs occupent une place de choix sur la liste des revendications, tout comme la prise en compte de la pêche artisanale dans l’exploitation pétrolière et gazière offshore.

Pour M. Ngom, le développement des activités pétrolières et gazières offshore constitue un enjeu majeur pour la pêche artisanale et que ses activités peuvent réduire ou modifier l’accès aux espaces de pêche, perturber les usages traditionnels de la mer et affecter les ressources.

L’Unapas demande ainsi un mécanisme transparent et durable de partage des retombées au profit des communautés de pêcheurs, ainsi qu’une représentation effective de leurs organisations dans les instances de gouvernance, de suivi et de décision relatives aux activités offshore.

Bachir KANE