Publié le 12 Nov 2026 - 16:15
TAEKWONDO (-73 KG ET +73 KG GARÇONS, +63 KG FILLES)

Ameth Diop en bronze, la Serbe Ema Zečirović en or

 

Battu 2-0 en demi-finale par l'Azerbaïdjanais Adil Kazimli, Ameth Diop rapporte le bronze des moins de 73 kg, dixième médaille du Sénégal. Chez les plus de 63 kg filles, la Serbe Ema Zečirović est sacrée.

 

Ameth Diop n'aura pas son combat pour l'or. Battu 2-0 par l'Azerbaïdjanais Adil Kazimli en demi-finale des moins de 73 kg, ce mercredi 11 novembre au Complexe Iba Mar Diop, le taekwondoïste sénégalais repart avec le bronze. C'est la dixième médaille du pays hôte depuis l'ouverture des Jeux. Entré en lice directement en quart de finale, à 13 h, Diop avait d'abord dominé le Saoudien Fawaz Almasaari en deux rounds, 12-9 puis 22-18.

En demi-finale, Kazimli, double champion d'Azerbaïdjan, ne lui a pas laissé de round. L'Azerbaïdjanais avait sorti plus tôt le Tunisien Adem Djebbi (2-1). En finale, il s'est incliné et repart avec l'argent. Chez les plus de 63 kg, Ema Zečirović a battu la Tchèque Alice Bínová 2-0 en finale, rapporte la télévision publique tchèque. Bínová, vice-championne du monde juniors, avait éliminé en demi-finale la Française Meriem Benyoub, qui prend le bronze. Le titre des plus de 73 kg garçons s'est joué à 18 h.

Le bronze d'Ameth Diop prolonge la bonne semaine du taekwondo sénégalais. Mardi, Marie Sarr, 16 ans, avait offert au pays sa cinquième médaille d'or en battant la Tunisienne Yasmine Haouani (2-0) en finale des moins de 55 kg. Le même soir, Aïda Touré, qui a représenté la France avant de choisir le Sénégal, prenait le bronze des moins de 63 kg. Trois podiums en deux jours pour la discipline. Les autres Africains n'ont pas eu la même réussite. Le Gabonais Boulouchi est tombé dès les huitièmes des plus de 73 kg face à l'Espagnol Lysenko Serrano (0-2). La Ghanéenne Jessica Mensah a perdu son quart de finale contre Benyoub (5-11, 0-12). Le taekwondo boucle son programme jeudi avec l'épreuve par équipes mixtes, des équipes de quatre athlètes, deux garçons et deux filles.

Lamine Diouf

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sport
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