Dans le cadre du projet Une Proposition nommée Désir - Mboro, je suis allée, avec le responsable politique Ndiaga Ndiaye et Moustapha Kane fondateur du média local Vitale TV, rencontrer Abdoulaye Sarri, cultivateur biologique et agroécologique à Mboro. Il a un vaste champ situé le long de la route qui mène à la mer. Abdoulaye est venu à notre rencontre à l'entrée de son domaine agricole, à bord de sa voiture, afin de nous guider à l'intérieur. Il nous a accueillis habillé de ses « vêtements de champs ». Abdoulaye, affectueusement appelé « Vieux Sarri », ressemble à un rastafari aux locks courts.

Ce qui m'a d'emblée frappée, c'est le concert des oiseaux cachés dans les arbres, le murmure du vent et la sourdine qui les enveloppait. J'avais l'impression d'être entrée dans une capsule sonore.

Abdoulaye nous a d'abord fait visiter les différentes parcelles dédiées à tel ou tel légume, à tel ou tel fruit. Puis il nous a installés sous un arbre offrant une ombre précieuse en cette chaleur dominicale. Face caméra, il a parlé.

Ce fut une rencontre très riche en enseignements. Ce que Vieux Sarri nous a appris, avec tant de générosité, est inestimable.

Il nous a fait part de ses difficultés à augmenter la productivité de ses cultures biologiques, car il doit utiliser un engrais naturel à base de poisson fumé, cher et difficile à trouver. Pour compenser, il pratique l'agroécologie sur une partie de son champ, pour laquelle il a le droit d'utiliser certains engrais minéraux. Ses fruits et légumes bio sont assez prisés sur les marchés, et il a même un client libanais privilégié qui lui prend tous ses citrons. Il rêve de pouvoir transformer ses produits et même de les exporter. Il croit fermement en l’avenir de la nourriture bio, et de ses effets sur notre santé.

Abdoulaye est détenteur d'un précieux savoir ancestral. Il connaît le langage des oiseaux, qui lui communiquent des informations sur la nature des pluies à venir. Cependant, il n'est pas certain que ses enfants suivent son chemin et deviennent, comme lui, cultivateurs. Qui reprendra son flambeau quand il ne sera plus de ce monde ? Cette question a hanté mon ami Ndiaga Ndiaye.

L'économie agricole dépasse largement Mboro, Darou Khoudoss et les Niayes. Abdoulaye partage son quotidien avec d'autres agriculteurs, et ce qu'il nous a dit doit servir de terreau à des politiques publiques agricoles inclusives, durables et efficaces.

Parmi les options envisageables pour répondre aux besoins réels et immédiats des agriculteurs bio, les pouvoirs publics pourraient :

• Faciliter l'accès au financement des intrants agricoles biologiques, en particulier les semences améliorées, les plants, les engrais organiques et les produits fertilisants. Alors que les Industries chimiques du Sénégal annoncent, avec l’ISRA, des engrais biologiques à base de fumier et de compost dès la prochaine campagne agricole, un intrant naturel de ce type pourrait lever l’un des obstacles que décrit Vieux Sarri. Si les politiques publiques savent accompagner cet élan des ICS, l’alimentation biologique pourra connaître un essor, augmentant ainsi les revenus des agriculteurs tout en améliorant la santé des populations.

• Encourager l'adoption de pratiques agricoles modernes, notamment la mécanisation et les techniques d'irrigation améliorées, afin de produire un effet multiplicateur sur la productivité des exploitations. Cela pourrait passer aussi par le renforcement des capacités des agriculteurs à utiliser les intrants et les machines, grâce à des programmes de formation.

• Élargir l'accès au crédit, en soutenant la mise en place, par les collectivités locales et les autorités régionales, de mécanismes d'assurance-crédit qui réduisent le risque perçu par les prêteurs, y compris pour l’agriculture biologique.

• Favoriser l'accès des jeunes à la terre, par l'attribution par les municipalités de terres cultivables aux jeunes porteurs de projets, sur la base de critères transparents et assortie d'un accompagnement des bénéficiaires, afin de valoriser leur potentiel et d'accroître leurs revenus.

En outre, une réflexion politique intégrant l'ensemble du système de production agricole s'impose.

L'augmentation de la productivité agricole comme condition d'une économie agricole florissante

La ville de Mboro (et le territoire dont elle dépend) est historiquement surnommée « le grenier du Sénégal ». Plus grand fournisseur de produits maraîchers du pays, Mboro constitue un maillon central pour la sécurité alimentaire nationale. En 2021, Mboro a été choisie par le président Macky Sall pour accueillir un incubateur agricole national. Pourtant, le rendement agricole de Mboro et de l'ensemble des Niayes n'a pas encore atteint son plein potentiel. L'autosuffisance alimentaire nationale peut et doit devenir une réalité. Les objectifs plus larges de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance (GOANA), dont Vieux Sarri nous a parlé de façon nostalgique au cours de l'entretien, ne doivent pas rester une utopie. La GOANA fut lancée en 2008 par le président Abdoulaye Wade en réponse à la crise alimentaire. Elle visait l'autosuffisance alimentaire du Sénégal grâce à une mobilisation massive de l'État (semences et engrais, y compris organiques, subventionnés, matériel agricole, aménagement de terres) pour relancer la production de riz, de maïs, de manioc et d'autres cultures vivrières. Mon entrevue avec Abdoulaye Sarri met en lumière des défis toujours présents, près de vingt ans après.

Adopter une approche systémique de la chaîne alimentaire

La sécurité alimentaire ne se réduit pas à la production : elle englobe la transformation, la distribution, la vente et la consommation, comme le reconnaissent la Déclaration de Kampala de l’Union africaine et l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), pour qui le verrou se situe désormais dans la structuration des chaînes de valeur et des marchés. Le Sénégal dispose d’un tissu agroalimentaire dense, composé en grande majorité de PME, mais celles-ci peinent à accéder au financement. Il faudrait donc investir dans la transformation, le stockage et le transport, par exemple à travers des zones agro-industrielles comme celles de la Banque Africaine de Développement (BAD), afin de relier les agriculteurs aux villes et aux marchés d’exportation : le rêve d’Abdoulaye Sarri.

Promouvoir les pratiques agricoles durables et respectueuses de l’environnement

L’intensification agricole et le pompage des nappes par les industries minières, notamment à Mboro et à Darou Khoudoss, menacent les écosystèmes et l’irrigation. Les paiements pour services écosystémiques, par lesquels les bénéficiaires d’un service environnemental rémunèrent volontairement les agriculteurs qui le préservent, pourraient encourager des pratiques durables et résilientes, tout en offrant des revenus supplémentaires et en valorisant les savoirs locaux. Ces pratiques peuvent s’inscrire dans les solutions fondées sur la nature, que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit comme des actions de protection, de gestion durable et de restauration des écosystèmes. Leur réussite suppose un soutien politique et financier, une gouvernance participative et une coordination entre collectivités, comme entre Mboro et Darou Khoudoss.

Entre le champ d’Abdoulaye Sarri et les marchés des villes, c’est tout un système à affiner : des intrants accessibles, des compétences, du financement, de la transformation et des débouchés. L’annonce d’engrais biologiques par les ICS et l’ISRA montre que des acteurs publics et privés peuvent s’y engager ensemble, à condition que cela profite à ceux qui, comme Abdoulaye Sarri, cultivent la terre.

Une Proposition nommée Désir est une initiative collective qui relie la perception publique et les politiques publiques, et qui vise entre autres à faciliter le financement de projets dans le cadre de nouveaux types de partenariats d’investissements mutuellement bénéfiques et dignes. Le projet se fait avec le soutien de la Mairie, des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), de leaders et de journalistes locaux, et du lycée Taïba-ICS de Mboro.

Par Fatoumata Sissi Ngom

analyste de politiques, écrivaine, ingénieure

Références

• IPAR, note de politique sur la nouvelle politique agricole et agro-industrielle (2026), étude sur les chaînes de valeur du mil et du maïs, et recherche territorialisée sur les habitudes alimentaires (2023).

• Union africaine, Déclaration de Kampala sur le PDDAA et Stratégie et plan d'action du PDDAA 2026-2035

• BAD, stratégie Feed Africa et programme des Zones de transformation agro-industrielle spéciales (SAPZ).

• Bureau de mise à niveau du Sénégal, étude sur l'industrialisation verte (juillet 2026)

• UICN, Standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature (2020).

• FAO (2011). La pratique de la gestion durable des terres : directives et bonnes pratiques en Afrique subsaharienne

• Le Quotidien : En partenariat avec l’Isra : Les Ics annoncent des engrais biologiques (2026)