Une convention signée hier à Thiès doit permettre de mieux orienter les entrepreneurs dans leurs démarches financières et de faciliter leurs relations avec les établissements du secteur. La rencontre a également posé la question de l’accès à l’accompagnement dans les régions et de la viabilité des activités soutenues.

Mieux connaître les services financiers, y accéder et disposer de recours en cas de difficulté : ce sont les objectifs du partenariat signé hier entre la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) et l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF). L’accord a été conclu à la Manufacture des arts décoratifs de Thiès, lors de la 14e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Sénégal, placée sous le thème « Les entreprises s’épanouissent ici ». Pour les deux structures, l’enjeu est de renforcer l’éducation financière des entrepreneurs, particulièrement des femmes et des jeunes, et de faciliter leur orientation vers les mécanismes existants. La collaboration doit aussi favoriser la médiation dans leurs relations avec les institutions financières. Selon le secrétaire exécutif de l’OQSF, Papa Amadou Diagne, un plan d’action a été élaboré pour traduire l’accord en interventions concrètes. « Ce ne sera pas une convention de plus », a-t-il assuré. Il a précisé que les deux institutions envisageaient depuis plusieurs années de formaliser leur collaboration.

Rapprocher les dispositifs des entrepreneurs

Au-delà de cet accord, les échanges ont porté sur les possibilités d’entreprendre en dehors de Dakar. Le délégué général de la DER/FJ, Abdoulaye Niane, a défendu une meilleure répartition territoriale des dispositifs d’appui. Le choix de Thiès traduit, selon lui, la volonté de donner davantage de place aux initiatives économiques locales. « Les entreprises s’épanouissent lorsqu’elles ont des acteurs à l’écoute, des acteurs attentifs, mais aussi un écosystème qui les prend en charge », a-t-il déclaré.

Abdoulaye Niane s’est notamment appuyé sur une récente tournée des équipes de la DER/FJ dans 18 départements. Les rencontres avec des maires, des groupements et des unités économiques locales ont, à l’en croire, permis de relever des possibilités de développement liées aux ressources naturelles, aux infrastructures et aux projets portés par les populations. Il a invité les jeunes à exploiter ces opportunités et à inscrire leurs initiatives dans la durée. Évoquant la réussite, il a insisté sur la persévérance et la responsabilité, tout en appelant la jeunesse à privilégier les perspectives locales face au désespoir et à l’émigration irrégulière.

Pour Cheikh Abibou Dramé, président de Jokkolabs, organisation hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Sénégal, les besoins des porteurs de projets dépassent toutefois le seul accès au crédit. La médiation, la facilitation des démarches et le suivi des activités comptent également dans leur parcours, y compris lorsqu’ils connaissent des échecs. Il a ainsi plaidé pour des liens plus étroits entre institutions publiques, banques, organisations non gouvernementales, fondations et structures d’accompagnement. Organisé simultanément dans près de 200 pays et territoires, selon lui, l’événement doit servir de cadre de rencontre à ces différents intervenants.

La viabilité des activités soutenues a également été soulevée par Assia Gaye Diop, déléguée générale au Développement communautaire et à l’Équité, qui représentait le ministre de la Famille, de l’Action sociale et de la Solidarité. Face aux besoins sociaux et aux ressources limitées de l’État, elle a défendu le renforcement des capacités économiques des communautés. Elle a rappelé que le tissu économique ne permet pas d’absorber l’ensemble des demandeurs d’emploi, évoquant quelque 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Son département intervient notamment par des dons de matériels, la distribution d’équipements aux groupements de femmes et la mise à disposition de moulins. Mais ces appuis doivent, selon elle, être mieux coordonnés pour permettre aux bénéficiaires de développer des activités durables.

L’enjeu consiste à dépasser l’entrepreneuriat de subsistance pour bâtir des entreprises capables de dégager des revenus réguliers. Assia Gaye Diop a ainsi appelé les services publics et leurs partenaires techniques et financiers à mutualiser leurs interventions. « Les parallèles ne construisent pas des montagnes », a-t-elle lancé pour souligner les limites des actions menées séparément. Elle a enfin insisté sur l’exploitation des ressources propres aux territoires, citant les potentialités agricoles observées à Louga. Une démarche qui suppose d’adapter les appuis aux réalités économiques locales et aux besoins des entrepreneurs.

NDÈYE DIALLO (THIÈS)