Attendu ce samedi 14 novembre à la Place de la Nation pour un concert gratuit, le reggaeman ivoirien a défendu, hier, une Afrique unie, capable de peser sur la scène internationale. Face à la presse, il a également évoqué la situation politique sénégalaise et invité les artistes reggae à cultiver leur singularité.

« Aucun pays africain ne gagnera tout seul. » À Dakar, Tiken Jah Fakoly reste fidèle au combat qui traverse son œuvre : l’unité du continent. Invité par la mairie pour un concert annoncé ce samedi 14 novembre à la Place de la Nation, dans le cadre des festivités liées aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), le chanteur ivoirien a rencontré la presse, hier, à l’Hôtel de Ville. « Je suis très heureux d’être ici, pour un événement aussi important pour l’Afrique, et surtout pour la jeunesse africaine », a-t-il déclaré. Au-delà du rendez-vous musical, l’artiste voit dans cette manifestation une occasion de rapprocher les peuples et de transmettre des valeurs de paix, de solidarité et de fraternité.

Pour lui, les ressources naturelles du continent, sa jeunesse et ses 54 États constituent une force que les divisions empêchent encore de traduire en influence politique, économique et diplomatique. Il appelle ainsi les Africains à dépasser leurs antagonismes pour défendre des intérêts communs. Les échanges hostiles sur les réseaux sociaux illustrent, à ses yeux, le chemin qui reste à parcourir. « J’ai mal au cœur quand je vois aujourd’hui des Africains s’insulter sur les réseaux sociaux. Ça, ça ne nous rapproche pas du tout », regrette-t-il. Sa conviction demeure : « Le jour qu’on sera ensemble, et qu’on parlera d’une seule voix, c’est là qu’on sera respectés. » Un idéal dont il confie aussi la réalisation aux générations futures.

La situation politique sénégalaise évoquée

Interrogé sur ses relations avec le président de l’Assemblée nationale et sur les tensions autour du rejet du projet de loi de finances pour 2027, Tiken Jah Fakoly a précisé que leurs échanges n’avaient pas porté sur la politique. Il a toutefois rappelé s’être mobilisé pour sa libération et entretenir de bonnes relations avec lui. « À chaque fois que je viens au Sénégal, je lui dis bonjour pour continuer à lui dire qu’il continue à se battre pour son pays », explique le chanteur.

Sur les désaccords politiques actuels, l’artiste s’en remet aux Sénégalais. Saluant leur maturité démocratique et leur conscience politique, il estime qu’il leur appartient de trouver une issue à la situation. Le reggaeman a également commenté la cérémonie d’ouverture des JOJ, dont il a découvert les images alors qu’il était en tournée en Amérique latine. Il dit avoir particulièrement apprécié les prestations traditionnelles, la présence de Baaba Maal, les costumes et la place accordée au patrimoine sénégalais. « Je pense que cette ouverture a impressionné beaucoup de personnes à travers le monde », affirme-t-il, saluant la mise en valeur des ressources culturelles et artistiques du pays.

Un reggae qui puise dans les identités locales

La rencontre a aussi porté sur la place du reggae dans la programmation culturelle des JOJ, alors que des acteurs sénégalais ont déploré la faible représentation de leur courant musical. « Ma présence peut être une réponse à cette question », avance Tiken Jah Fakoly. Le chanteur souligne l’ancrage du reggae au Sénégal et annonce son intention de rencontrer des musiciens locaux pour partager son expérience de la scène internationale. Aux jeunes artistes, il recommande surtout de construire une identité musicale propre.

« Il ne faut pas faire le reggae exactement comme les Jamaïcains. Les gens ont déjà vu ça. Ça ne les impressionne pas », conseille-t-il. Sans renier les racines jamaïcaines du genre, il encourage les musiciens africains à y intégrer les sonorités de leurs territoires. Une façon, selon lui, de se distinguer et de toucher de nouveaux publics. Ce samedi, à la Place de la Nation, Tiken Jah Fakoly espère retrouver un public nombreux. Il se réjouit notamment de la gratuité du concert, qui permettra à chacun d’y assister, quels que soient ses moyens. « Celui qui a les moyens, il vient. Celui qui n’a pas les moyens, qui allait rester à la maison, il va venir, parce que c’est gratuit », souligne-t-il. L’occasion de porter sur scène les appels à l’unité et à la solidarité qui nourrissent ses chansons.

FATOU BA