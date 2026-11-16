À l'occasion d'une cérémonie d'enrôlement de plus de 3 000 personnes à la Couverture sanitaire universelle (CSU), organisée hier à Tivaouane sous la présidence du directeur général de la SEN-CSU, Moustapha Cissé, une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été mobilisée à l'initiative d'Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, président du mouvement Et Défar Tivaouane. La rencontre, marquée par la présence de Serigne Maodo Sy, fils du Khalife général des Tidianes, a également été l'occasion pour ce dernier de tenir un discours particulièrement ferme sur la gestion de la municipalité de Tivaouane.

La Couverture sanitaire universelle (CSU) constitue une priorité majeure dans la politique d'amélioration de l'accès aux soins de santé des populations. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'initiative d'Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, qui a organisé une cérémonie de lancement de l'enrôlement de plus de 3 000 personnes au programme de la Couverture sanitaire universelle à Tivaouane. À travers cette opération, l'initiateur entend faciliter l'accès aux soins médicaux, particulièrement pour les couches les plus vulnérables, souvent confrontées aux difficultés financières liées à la prise en charge sanitaire.

Pour concrétiser cette initiative, une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été mobilisée afin de soutenir l'enrôlement des bénéficiaires et de contribuer à leur protection sanitaire. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités administratives, religieuses et communautaires, dont Serigne Maodo Sy, fils du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Prenant la parole au nom de la structure en charge de la Couverture sanitaire universelle, Magor Sow, représentant du directeur général de la CMU, a salué l'engagement des initiateurs et l'importance de cette action dans le renforcement de la politique publique de santé. Selon lui, cette mobilisation dépasse largement le cadre d'un simple appui financier. Elle constitue une contribution significative à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la consolidation de la solidarité sanitaire.

Il a, dans ce sens, souligné que les 10 millions de francs CFA mobilisés permettront à des milliers de bénéficiaires d'accéder plus facilement aux prestations sanitaires. Il a également insisté sur la nécessité d'étendre progressivement cette initiative afin de faire bénéficier du plus grand nombre de citoyens des mécanismes de protection sociale.

Poursuivant son intervention, le représentant de la CMU a rappelé que la Couverture sanitaire universelle ne saurait se limiter à la prise en charge des consultations médicales de base. Elle englobe également l'accès aux médicaments, les soins spécialisés et les prises en charge plus complexes, notamment dans les structures hospitalières de référence.

À cet effet, il a expliqué que l'agence chargée de la CSU joue un rôle central dans le dispositif, notamment à travers les conventions établies avec les structures sanitaires publiques et nationales. Cette organisation permet ainsi aux bénéficiaires de se rapprocher des établissements de santé de proximité pour recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, Magor Sow a invité les populations à s'approprier davantage ce mécanisme en procédant à leur enrôlement. Il a notamment rappelé que les démarches d'inscription ont été simplifiées grâce aux services régionaux et aux espaces Sénégal Services, où les usagers peuvent faire enregistrer leurs informations et obtenir leur carte d'assuré.

Des formules adaptées à toutes les catégories sociales

Outre les modalités d'adhésion, les intervenants ont également mis en avant la diversité des formules de couverture proposées aux populations. Les cartes sont accessibles à différents niveaux de cotisation, notamment à 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 francs CFA et jusqu'à 25 000 francs CFA, selon les formules disponibles. L'ambition est de permettre à chaque citoyen, quelle que soit sa situation financière, de bénéficier d'une protection sanitaire adaptée. Les mécanismes de couverture évoqués concernent également bien les soins courants que certaines pathologies lourdes, les évacuations sanitaires et les prises en charge dans les établissements hospitaliers de référence.

Dans cette perspective, les responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer le plateau médical de Tivaouane, notamment en équipements et en ressources humaines qualifiées, afin que les populations puissent bénéficier de soins de qualité sans être systématiquement contraintes de se déplacer vers d'autres localités.

Serigne Maodo Sy : un soutien affirmé à Ngalgou et un message sans détour au maire

Mais au-delà des enjeux sanitaires, la cérémonie a également pris une dimension politique et citoyenne avec l'intervention particulièrement remarquée de Serigne Maodo Sy, fils du Khalife général des Tidianes. Le guide religieux a tenu des propositions sans équivoque sur le climat politique local et les relations entre les acteurs publics de Tivaouane. Dans une déclaration au ton particulièrement ferme, il a notamment affirmé que « l'électorat tivaouanois est libre, intellectuel et de très bonne mémoire ».

Poursuivant son propos, Serigne Maodo Sy a énoncé les comportements et les déclarations qu'il juge insultants à l'endroit des populations de Tivaouane. Il les a qualifiés de manifestations d'échec et d'incompétence, estimant qu'aucun responsable politique ne devrait utiliser à l'insolence, aux invectives ou aux attaques personnelles pour défendre ses ambitions. Dans la même dynamique, le fils du Khalife général des Tidianes a rappelé qu'exercer une responsabilité municipale implique avant toute une obligation de redevabilité envers les administrées. « Lorsque vous avez le privilège de diriger une commune, celle d'une ville comme Tivaouane, il arrivera forcément un moment où vous devez rendre compte aux populations », at-il déclaré, dans une adresse qui vise directement le maire Demba Diop Sy.

Et de préciser que l'heure du bilan doit primer sur les ambitions de renouvellement de mandat. Une manière, selon lui, de rappeler que la gestion des affaires publiques doit être appréciée à l'aune des réalisations concrètes et des réponses réagissent aux préoccupations quotidiennes des citoyens.

« Tout Tivaouane est derrière Ngalgou »

Dans la continuité de son intervention, Serigne Maodo Sy a tenu à préciser qu'il s'exprimait au nom de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Il a notamment lancé un appel aux populations de Tivaouane en leur donnant rendez-vous devant les portes de la mairie au moment opportun. Réaffirmant son attachement à une communication politique responsable, il a valorisé qu'un pays et, à plus forte raison, une collectivité territoriale ne peut se construire sur la base des insultes, de l'hostilité verbale et des règlements de comptes publics.

À l'inverse, il a invité les acteurs politiques à privilégier les initiatives constructives et les exemples inspirants, citant notamment Mamadou Ndiaye Ngalgou comme une illustration de l'engagement au service des populations.

Dans un soutien politique particulièrement explicite, Serigne Maodo Sy a ainsi déclaré que « tout Tivaouane, aujourd'hui, est derrière Ngalgou », en mettant en avant les préoccupations essentielles des habitants : l'emploi, la santé, la sécurité, la salubrité, l'éducation et le sport. Il a également attiré l'attention sur le manque de formations adaptées, l'insuffisance des débouchés professionnels et les difficultés d'insertion auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes.