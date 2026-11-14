Cinq opérations menées du 27 au 29 octobre 2026 ont conduit au défèrement de neuf personnes soupçonnées d’implication dans des tentatives de traversée maritime. Trois pirogues, quatre moteurs et du carburant ont notamment été saisis.

Neuf personnes ont été déférées au Parquet financier à la suite d’opérations contre le trafic de migrants à Saint-Louis. Menées entre le 27 et le 29 octobre par l’antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), les interventions concernent des faits présumés d’association de malfaiteurs, de tentative de trafic de migrants par voie maritime, d’escroquerie et de complicité.

Au Port polonais, une première opération, conduite avec l’appui de la Base navale nord, a permis d’intercepter 48 candidats à la traversée qui s’apprêtaient à embarquer. Selon leurs déclarations, un suspect leur aurait soutiré 750 000 francs CFA. Un scooter et 645 000 francs CFA ont été saisis.

Une autre intervention sur le même site a conduit à l’immobilisation d’une pirogue transportant 65 bidons d’essence et deux moteurs de 40 chevaux. Six candidats et cinq organisateurs ou complices présumés ont été interpellés. Deux personnes présentées comme les principaux responsables du réseau ont pris la fuite.

À Potou, quatre individus, dont un recruteur présumé, ont été arrêtés après un signalement. L’un d’eux détenait 1,3 million de francs CFA qu’il s’apprêtait, selon les éléments de l’enquête, à restituer à des candidats après l’annulation d’un départ.

Les policiers sont également intervenus à l’Hydrobase, après une alerte des agents de l’Aire marine protégée de Saint-Louis concernant le transport d’un moteur hors-bord. L’enquête a conduit à l’interpellation d’un co-organisateur présumé et à l’interception d’une pirogue sur le fleuve. À Diamalaye, un organisateur présumé et un candidat ont été interpellés pendant le chargement du matériel destiné à un départ.

Selon le bilan communiqué, les opérations ont permis de saisir trois pirogues, quatre moteurs hors-bord de 40 chevaux, 65 bidons de carburant de 30 litres et 45 de 60 litres, ainsi qu’un scooter et plusieurs téléphones. Une somme totale de 1 589 500 francs CFA a été mise à la disposition de la justice.

Les investigations se poursuivent pour retrouver les autres complices et commanditaires présumés en fuite.