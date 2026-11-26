Les limiers du commissariat d'arrondissement de Grand Yoff ont interpellé 4 individus dont le marabout "Sa Touba" et le promoteur de lutte "M. Barro" pour trafic illicite de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et complicité. Ils ont organisé la traversée de 150 migrants dont on a plus de nouvelles.

Les enquêteurs du commissariat d'arrondissement de Grand Yoff ont reçu hier un renseignement opérationnel faisant état de l’hébergement, à la Zone de Captage, de convoyeurs de migrants irréguliers par un marabout surnommé "Sa Touba". Selon les informations recueillies par la police, les suspects avaient déjà procédé à l’appareillage d’une embarcation de fortune à destination de l’Espagne, le vendredi 20 novembre 2026 aux environs de 21 heures, au départ des côtes de Thiaroye.

La descente effectuée sur les lieux a permis l’interpellation de quatre individus, ainsi que la saisie et le placement sous scellés de la somme d’un million cent quarante-deux mille (1 142 000) francs CFA. Les personnes interpellées sont M. Barro dit « Bamako », un pêcheur et promoteur de lutte ; du pêcheur K. A. Ndiaye, dit « Serigne Mbaye », né en 1992 ; du marabout A. Kare dit "Sa Touba", né en 1990 ; et du commerçant P. Thioune, né en 1981. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic illicite de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et complicité de ces chefs.

Entendus sommairement, renseignent nos sources, M. Barro, K. A. Ndiaye et P. Thioune ont reconnu avoir perçu des sommes comprises entre trois cent cinquante mille (350 000) et quatre cent mille (400 000) francs CFA par personne, auprès d’environ cent cinquante (150) candidats désireux de rallier clandestinement les côtes espagnoles. Au total, une cinquantaine de millions auraient été perçus par les convoyeurs dans cette aventure maritime dont ils sont sans nouvelles depuis le départ.

Au moyen des fonds ainsi réunis, les mis en cause ont acquis une pirogue confectionnée par un dénommé S. M. Diop, établi à Joal, moyennant la somme de treize millions (13 000 000) de francs CFA, ainsi que cinq (5) moteurs hors-bord d’une valeur globale de six millions quatre cent mille (6 400 000) francs CFA. Ils ont également fait embarquer pour cette traversée leurs propres enfants, âgés de 11 à 19 ans, ainsi que le chauffeur du marabout.

Ce dernier a, quant à lui, reconnu avoir sciemment hébergé les convoyeurs dans sa chambre, dès lors qu’il a eu connaissance des revendications des candidats laissés à quai, lesquels réclamaient la restitution de leurs versements. Il convient en outre de préciser que le marabout avait préalablement conduit lesdits convoyeurs vers les îles du pays, afin d’y consulter d’autres marabouts, moyennant une forte rémunération destinée à assurer le succès de la traversée.

Dans le cadre de cette enquête, l’exploitation technique des téléphones portables saisis sur les mis en cause a permis de corroborer leurs déclarations et de révéler l’ampleur d’un réseau criminel dont les autres membres, d’ores et déjà identifiés et localisés vers Thiaroye pour certains, font l’objet d’actives recherches.

CHEIKH THIAM