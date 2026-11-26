Achraf Hakimi, Birahim Diaz, Ismael Saibari, Sadio Mané et Pape Gueye, on connaît désormais les 5 finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain. Même si les jeux restent plus ou moins ouverts, force est de reconnaître que le latéral du Paris Saint-Germain part avec une longueur d'avance par rapport à la concurrence.

Qui va succéder à Achraf Hakimi le 02 décembre, à Lagos pour le titre de meilleur joueur africain de l’année ? En attendant cette date fatidique, la Confédération africaine de football a dévoilé le 5 majeur composé d’Achraf Hakimi, Birahim Diaz, Ismael Saibari, Sadio Mané et Pape Gueye. Mine de rien un autre duel Maroc vs Sénégal. Mais concrètement que vaut chaque prétendant au Graal à un peu plus d’une semaine du verdict ?

Avec une Ligue 1, mais surtout le back-to-back de la Champions avec le PSG, sans oublier ce parcours honorable lors de la dernière Coupe du Monde, Achraf Hakimi est le grand favori. Le Parisien pourrait ainsi se succéder à lui-même. Il faut reconnaître que le Marocain reste, depuis 4, 5 ans, le meilleur joueur africain. Malgré son poste de latéral droit, il porte souvent à lui tout seul toute la formation des Lions de l'Atlas. L’ancien du Real Madrid demeure par ailleurs un des tout premiers artisans du succès du PSG sur la scène européenne. Pour faire court, sauf énorme surprise, Hakimi devrait triompher à Lagos.

Toujours côté marocain, auteur d'une excellente Coupe du monde avec notamment 3 buts inscrits avec le Maroc, la présence de Saibari se justifie à plus d'un titre. Le joueur a par ailleurs joué un rôle plus que salutaire dans le parcours marocain durant la dernière CAN à la maison. Il a notamment marqué un but crucial et a été élu homme du match lors de la victoire (2-0) contre le Cameroun en quarts de finale. Ensuite, il a été l’un des acteurs majeurs du bon parcours du Maroc, lors du Mondial américain.

L’autre Lion de l'Atlas en lice n’est nul autre que Birahim Diaz. Leader technique du dispositif maghrébin, le Madrilène a également une carte à jouer. Il avait notamment inscrit 5 buts durant la Coupe d’Afrique des Nations de 2025, ce qui avait fait de lui le meilleur buteur de la compétition. En plus du Soulier d'Or, il est devenu tout simplement le premier joueur marocain à inscrire quatre puis cinq buts dans une même édition de la CAN. Toutefois, ce penalty crucial, complètement manqué en finale, contre le Sénégal constitue une vraie tache noire pour prétendre à la victoire finale.

Sadio Mané, un dernier pour la route ?

Avec Sadio Mané, Pape Gueye et sans Ismaïla Sarr, les champions d’Afrique en titre, place à 2 joueurs susceptibles de faire de l’ombre au trio marocain. Pour Pape Gueye, c'est simple. Son but victorieux inscrit lors de la finale aura vraiment pesé. Ce n'est pas tout, lors des huitièmes de finale de la CAN marocaine, c'est lui qui sonne la révolte face au Soudan avec à la clé un doublé. Toujours est-il que c'est encore assez peu pour escompter une victoire finale pour le joueur de Villarreal.

Quittons le milieu pour rejoindre le front de l'attaque. Sur le côté gauche notamment, Sadio Mané, auteur de deux buts et de trois passes décisives pendant la dernière CAN, reste un client sérieux pour rafler son troisième ballon au soir du 02 décembre prochain à Lagos. L'ancien de Liverpool avait également remporté le trophée de meilleur joueur de la CAN et de la finale.

En club également, Sadio Mané a remporté la Saudi Pro League, la saison dernière avec Al-Nassr. L'attaquant sénégalais est tributaire de 14 buts et de 9 passes décisives à l'issue de cette campagne saoudienne. S'il y a un concurrent capable de voler peut-être la vedette à Achraf Hakimi, c'est bien la star sénégalaise.

Iso, une absence qui interroge !

Vu leur impact avec leurs formations respectives notamment durant la dernière CAN, difficile de remettre en question ce 5 majeur concocté par la CAF. Mais un joueur sénégalais aurait peut-être pu être de la partie : Ismaïla Sarr. L’attaquant a réalisé une année remarquable avec Crystal Palace. Il a notamment contribué au sacre historique du club londonien en Ligue Europa Conférence, à l'issue de laquelle il a terminé meilleur buteur avec neuf réalisations en 13 rencontres. Il a également été désigné meilleur joueur de la saison par le groupe des observateurs techniques de l’UEFA.

Avec les Lions, le champion d’Afrique s’est aussi illustré lors de la Coupe du monde 2026. Auteur de quatre buts durant le tournoi, il a terminé meilleur buteur africain de la compétition et est devenu le meilleur buteur sénégalais de l’histoire du Mondial, avec cinq réalisations au total. Nonobstant ce bilan, le joueur de Crystal Palace ne fait pas partie du dernier groupe de prétendants

Sénégal vs Maroc, encore des prolongations Le duel sénégalo-marocain au sommet du football africain n’en finit pas de nous surprendre. Après le verdict du TAS favorable au Sénégal on joue toujours les prolongations entre les deux nations. Cette fois-ci, sur le terrain des CAF Awards. Meilleur gardien, meilleur jeune joueur, joueur africain de l'année, meilleure équipe, meilleur entraîneur : le mano a mano est palpable dans toutes les catégories, ou presque.

MAMADOU DIOP