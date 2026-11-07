Un sénégalais à la tête d’un nouveau département à Baltimore

Un Sénégalais aux commandes d’un nouveau département de la ville de Baltimore. Confirmé dans ses fonctions par le Conseil municipal, Mamadou Samba a prêté serment jeudi 5 novembre comme directeur exécutif du Département de la protection des consommateurs et des licences commerciales (CPBL), au sein de l’administration du maire Brandon Scott. Premier titulaire du poste, il aura pour tâche de bâtir cette nouvelle structure.

Son périmètre couvre la protection des consommateurs, la gestion des licences commerciales et l’application des réglementations municipales. Mamadou Samba dispose d’une expérience dans l’administration locale américaine. Il a notamment dirigé le Bureau des affaires africaines de la maire de Washington, Muriel Bowser. À ce titre, il a assuré pendant plusieurs années la liaison entre l’administration de la capitale fédérale et les 53 ambassadeurs africains accrédités aux États-Unis.

Il est également le fondateur de l’Institut panafricain pour le développement municipal (PIMD). Créée en 2019, cette organisation œuvre au renforcement des capacités de gouvernance locale en Afrique de l’Ouest. À Baltimore, sa nouvelle mission consistera à traduire les attributions du CPBL en services opérationnels pour les consommateurs et les acteurs économiques de la ville.