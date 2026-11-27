En examinant le projet de rapport de sa Mission d’information sur l’instabilité dans les universités publiques, l’Assemblée nationale entend contribuer à la recherche de solutions durables. Mais entre la formulation de recommandations et leur mise en œuvre effective, le travail parlementaire pourrait se heurter à des limites institutionnelles, politiques et opérationnelles.

La crise qui secoue périodiquement les universités publiques sénégalaises appelle davantage qu’une succession de mesures conjoncturelles destinées à ramener le calme sur les campus. Elle pose des questions de gouvernance universitaire, de financement de l’enseignement supérieur, de conditions d’études, de prise en charge des revendications estudiantines et de dialogue entre les différents acteurs.

C’est dans ce contexte que la Mission d’information parlementaire sur la situation d’instabilité dans les universités publiques, présidée par le député El Hadj Guèye, a franchi une nouvelle étape. Réunis ce jeudi 26 novembre 2026 à l’Assemblée nationale, ses membres ont procédé à l’examen et à la validation du projet de rapport issu de leurs auditions et investigations. Au-delà de cet exercice parlementaire, le défi reste de savoir dans quelle mesure les conclusions de cette Mission peuvent contribuer à sortir durablement les universités de l’instabilité.

L’intérêt de cette Mission d’information parlementaire réside d’abord dans sa capacité à dépasser les explications immédiates des crises universitaires. Trop souvent, les épisodes de tension sont abordés sous l’angle des manifestations, des affrontements, des perturbations pédagogiques ou des négociations visant à obtenir une reprise des enseignements. Or, ces manifestations constituent généralement la partie visible de difficultés plus profondes.

En recueillant des informations auprès des acteurs concernés et en procédant à différentes investigations, la Mission dispose d’une matière susceptible d’éclairer les causes structurelles de l’instabilité. Son rapport peut ainsi contribuer à identifier les responsabilités institutionnelles, les insuffisances de gouvernance et les dysfonctionnements qui alimentent les tensions dans les établissements publics d’enseignement supérieur.

Des recommandations pour une gestion structurelle de la crise…

La première contribution attendue de ses recommandations est donc de favoriser un diagnostic partagé. Une sortie de crise durable suppose que les pouvoirs publics, les autorités universitaires, les enseignants, les personnels administratifs et techniques ainsi que les représentants des étudiants puissent s’accorder sur les problèmes à résoudre et sur les priorités d’intervention.

Ensuite, les recommandations parlementaires pourraient servir de base à une meilleure anticipation des crises. La mise en place de mécanismes permanents de concertation, de suivi des engagements et de règlement des différends permettrait de réduire le recours aux confrontations comme principal moyen de faire entendre les revendications.

La question du financement et des conditions de fonctionnement des universités constitue également un chantier déterminant. Les difficultés matérielles, les insuffisances des infrastructures, les contraintes liées aux services sociaux et les conditions d’encadrement pédagogique doivent être examinées dans une approche globale. Sans réponses concrètes à ces préoccupations, les mesures de maintien de l’ordre ou les négociations ponctuelles risquent de ne produire que des accalmies provisoires.

Enfin, le rapport pourrait contribuer à replacer la question universitaire au cœur du débat public. En mobilisant ses prérogatives de contrôle, l’Assemblée nationale peut interpeller le gouvernement sur ses engagements, examiner les politiques mises en œuvre et encourager une meilleure adéquation entre les ressources mobilisées et les besoins réels des établissements.

Une Mission aux pouvoirs limités face à une crise multidimensionnelle…

Si cette initiative parlementaire ouvre une perspective de réflexion institutionnelle, elle ne saurait, à elle seule en effet, constituer une réponse à la crise universitaire. La première limite tient à la nature même de la Mission. Il s’agit d’un mécanisme d’information et de contrôle parlementaire, et non d’un organe exécutif chargé de mettre directement en œuvre les réformes nécessaires. Ses recommandations peuvent interpeller le gouvernement, éclairer les décisions publiques et contribuer au débat national, mais leur application dépendra largement de la volonté politique et des moyens mobilisés par les autorités compétentes.

La deuxième limite concerne le passage du diagnostic à l’action. L’histoire récente des universités sénégalaises montre que les difficultés ne relèvent pas uniquement de l’absence de dialogue. Elles sont également liées à des contraintes financières, à l’insuffisance des infrastructures, aux capacités d’accueil et aux conditions sociales des étudiants. En octobre 2026, le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) alertait, dans les colonnes du quotidien EnQuête, notamment sur les capacités d’accueil, le gel des recrutements et les contestations relatives à l’évaluation des enseignants-chercheurs. Autrement dit, même les recommandations les plus pertinentes risquent de rester lettre morte si elles ne sont pas accompagnées d’une programmation budgétaire, d’un calendrier d'exécution et d'un mécanisme de suivi.

Une troisième limite réside dans la complexité des responsabilités. La crise universitaire mobilise plusieurs catégories d’acteurs : ministère de l’Enseignement supérieur, directions des universités, centres des œuvres universitaires et sociales, organisations syndicales, amicales d’étudiants et forces de sécurité. Les auditions du ministre de l’Intérieur, en juillet 2026 sur la RTS, ont d’ailleurs porté sur les interventions sécuritaires, le respect des franchises universitaires et les mécanismes de prévention des tensions. Cette pluralité d’intervenants rend indispensable une clarification des responsabilités. Le Parlement peut identifier les dysfonctionnements et interpeller les institutions concernées, mais il ne peut se substituer à chacune d’elles dans l’exécution de ses missions.

L’application des recommandations : le vrai défi…

La stabilité universitaire ne peut être durablement obtenue par la seule sécurisation des campus. Elle suppose également la reconnaissance des revendications légitimes, le respect des libertés académiques, la protection des personnes et l’instauration de rapports de confiance entre les différentes composantes de la communauté universitaire.

À ce titre, les échanges organisés récemment par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), les 17 et 18 novembre 2026, ont remis au centre du débat la nécessité d’une gouvernance sécuritaire participative, de mécanismes de concertation crédibles et d'une responsabilité partagée.

Au fond, la validation du projet de rapport constitue une étape institutionnelle importante, mais elle ne représente pas encore une sortie de crise. Le véritable enjeu commence avec la transmission des conclusions, leur examen par les autorités compétentes et surtout leur traduction en décisions concrètes.

L’Assemblée nationale devra ainsi veiller à ce que les recommandations ne rejoignent pas les nombreux diagnostics sans succès déjà produits sur les difficultés de l’enseignement supérieur. Le gouvernement, de son côté, devra apporter des réponses précises aux préoccupations identifiées, en associant les acteurs universitaires à la définition et à l’évaluation des réformes.

La Mission parlementaire sera donc jugée à la fois sur la qualité formelle de son rapport et sa capacité à provoquer un changement dans la gouvernance du système universitaire.

KHALY SARR