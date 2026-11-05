La tension monte à l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), après la sortie médiatique du SAES, section de Thiès, qui dénonce plusieurs dysfonctionnements dans la gestion de l’institution.

Le climat social reste tendu à l’Université Iba Der Thiam de Thiès. La section locale du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) hausse le ton et met en cause la gouvernance du rectorat. À l’issue d’une rencontre avec la presse, ce mercredi, le docteur Moussa Dia, coordonnateur du SAES sur le campus de Thiès et adjoint au niveau de la section de l’UIDT, a fait état de préoccupations majeures relatives à la gestion administrative et financière de l’établissement.

Selon le responsable syndical, la section avait jusque-là privilégié le dialogue et la recherche de solutions concertées avec les autorités universitaires. Toutefois, face à ce qu’il considère comme des décisions répétées et des pratiques contraires aux règles de fonctionnement de l’université, le SAES estime que les voies de la négociation ont atteint leurs limites.

Des interrogations sur la gestion des ressources financières

Au cœur des revendications syndicales figure la gestion des ressources financières de l’université. Le docteur Moussa Dia évoque notamment les 50 postes attribués à l’UIDT par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur, auxquels se seraient ajoutés 29 postes à la suite du départ de l’École nationale supérieure d’agriculture (ENSA), portant ainsi le total à 79 postes.

Le syndicaliste s’interroge sur l'utilisation des ressources correspondantes et déplore, dans le même temps, la persistance de difficultés structurelles au sein des établissements. Il cite notamment l'insuffisance des infrastructures pédagogiques, le manque de bureaux pour les enseignants ainsi que l’inadaptation des salles de cours.

Pour le SAES, les investissements de l’université devraient prioritairement répondre à ces urgences pédagogiques, plutôt que de financer des projets dont la pertinence et les modalités d’exécution suscitent des interrogations. Le syndicat réclame ainsi un audit de la gestion des ressources concernées, mais également des fonds laissés par l’ENSA à la suite de son départ de l’université.

Il demande, en outre, un examen approfondi des recettes générées par le domaine agricole de l’UIDT, estimant que leur traçabilité et leur rattachement aux comptes de l’institution méritent d’être clarifiés. « Nous exigeons l’audit », a insisté le docteur Moussa Dia, qui considère désormais que le recteur ne constitue plus un interlocuteur suffisamment crédible pour permettre un règlement serein du différend. Il interpelle directement le ministre de tutelle afin que celui-ci prenne ses responsabilités face à la situation.

Procédure de recrutement contestée

Au-delà des questions financières, le syndicat dénonce également plusieurs décisions relatives à la gestion du personnel enseignant. Parmi les points soulevés figure la procédure de recrutement des nouveaux enseignants. Selon le docteur Moussa Dia, une annexe aurait été introduite cette année dans les contrats de recrutement, faisant état des enseignements à assurer par les nouvelles recrues. Une démarche que le responsable syndical juge contraire aux dispositions réglementaires encadrant les procédures de recrutement et à la répartition des responsabilités entre les départements et le rectorat.

Le SAES conteste également le rejet de certaines heures complémentaires effectuées par des enseignants, évoquant des décisions qu’il considère comme insuffisamment justifiées. La situation des responsables de filières constitue un autre point de friction. Le syndicat reproche au rectorat de ne pas avoir engagé un véritable cadre de concertation autour de leurs conditions de travail et de rémunération, malgré plusieurs sollicitations.

Face à l’accumulation de ces différends, le SAES annonce un durcissement de sa posture. Le docteur Moussa Dia prévient que des actions syndicales pourraient être engagées, notamment par le renouvellement ou le renforcement du mouvement de grève. Il affirme que la reprise normale des enseignements reste conditionnée à l’obtention de réponses précises et de garanties sur les revendications formulées.

Le recteur invoque les textes réglementaires sur les responsables de filières

Face aux accusations syndicales, le recteur de l’UIDT, le professeur Babacar Diagne, a tenu à apporter des éclaircissements, notamment sur la question des responsables de filières. S’appuyant sur le décret n° 2021-1504 du 16 novembre 2021 portant organisation et fonctionnement de l’Université Iba Der Thiam, il rappelle que son article 52 prévoit que les responsables de filières sont nommés sur proposition du département, après avis du conseil d’établissement.

Pour le recteur, cette disposition confère aux établissements la responsabilité de prendre en charge cette question, dans le respect de leur autonomie administrative. « C’est le conseil d’établissement qui décide », explique-t-il, estimant que le rectorat n’a pas vocation à négocier les contrats ou les rémunérations des responsables de filières. Il affirme avoir, à plusieurs reprises, invité les représentants syndicaux à se rapprocher des directeurs d’établissement, seuls compétents, selon son interprétation des textes, pour traiter ce dossier.

Le professeur Babacar Diagne précise également que cette question a été abordée lors du dernier conseil académique, tenu en juillet, en présence des directeurs d’établissement. Il assure que ces derniers sont désormais en train de prendre en charge les préoccupations exprimées.

Le recteur rejette ainsi toute responsabilité directe du rectorat dans les négociations relatives aux conditions contractuelles et salariales des responsables de filières, considérant qu’une intervention de sa part dans ce domaine pourrait constituer une entorse aux dispositions réglementaires.

Domaine agricole : le recteur défend la traçabilité des recettes

Sur le dossier du domaine agricole, le professeur Babacar Diagne apporte une réponse détaillée aux interrogations du SAES. Il rappelle que la création de cette exploitation s'inscrit dans son programme de gouvernance, élaboré dans le cadre de sa candidature au poste de recteur.

Nommé en mai 2023 à l'issue d'un appel à candidatures, il indique avoir présenté ce programme au conseil d'administration en juillet de la même année. Celui-ci comportait notamment un volet consacré à la diversification des ressources financières de l'université, à travers des activités génératrices de revenus autres que les enseignements.

Le projet de domaine agricole, initialement envisagé en partenariat avec l'ENSA, a été maintenu après le départ de cette école de l'UIDT en décembre 2023. Selon le recteur, cette initiative avait reçu l'approbation des autorités compétentes et du conseil d'administration, qui avait également accompagné les investissements nécessaires à sa mise en œuvre.

Concernant les recettes issues de l'exploitation agricole, le recteur réfute toute opacité dans leur gestion. Il rappelle que, conformément aux règles de la comptabilité publique, la gestion des ressources financières d'un établissement public relève exclusivement du comptable public. Il explique que les recettes générées par la vente des produits agricoles sont collectées par un régisseur habilité par l'agent comptable, à travers des documents officiels de la comptabilité publique.

Les sommes encaissées sont ensuite reversées dans les comptes de l'université. « L'argent est obligatoirement versé dans le compte de l'université », assure-t-il, invitant les acteurs qui émettent des réserves à consulter les lignes budgétaires et les relevés bancaires de l'institution pour retracer les opérations effectuées.

Babacar Diagne précise par ailleurs que ces recettes sont intégrées au budget global de l'université. Elles ne sont donc pas nécessairement affectées exclusivement aux activités du domaine agricole, mais contribuent au financement des différentes dépenses de l'établissement, conformément aux principes budgétaires applicables aux établissements publics.

Les explications du recteur et les exigences du SAES mettent en évidence deux lectures différentes de la gouvernance de l'Université Iba Der Thiam. D'un côté, les représentants syndicaux réclament davantage de transparence, des audits et une réorientation des investissements vers les besoins pédagogiques prioritaires. De l'autre, le recteur défend la conformité de ses initiatives aux décisions des instances universitaires et aux règles de la comptabilité publique.

Ndeye Diallo (Thiès)