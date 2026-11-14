Une vaste opération d’assainissement du marché vient d’être menée dans le département de Thiès. Au total, 48,306 tonnes de produits impropres à la consommation, d’une contrevaleur estimée à 26 millions de francs CFA, ont été détruites par incinération, sous la supervision des autorités administratives et des services compétents.

La lutte contre la commercialisation des produits dangereux et non conformes aux normes sanitaires franchit une nouvelle étape dans la région de Thiès. Hier, la Direction régionale du Commerce a procédé à l’incinération d’un important stock de marchandises saisies au cours des six derniers mois dans le département.

La cérémonie officielle de destruction a été présidée par l’adjoint au gouverneur de Thiès chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, en présence des autorités administratives, judiciaires et sécuritaires, ainsi que des différents services techniques impliqués dans la protection des consommateurs.

Au total, près de 50 tonnes de marchandises ont été détruites, pour une contrevaleur estimée à 26 millions de francs CFA. Selon les données communiquées par les autorités, ces produits sont essentiellement constitués de denrées alimentaires, représentant 80 % du stock, d’insecticides à hauteur de 10 %, ainsi que de produits pharmaceutiques, cosmétiques et articles de quincaillerie, qui représentent les 10 % restants.

Cette opération est l'aboutissement de plusieurs mois de travail sur le terrain, sous la conduite du commissaire aux enquêtes économiques Khadim Ndiaye, chef du Service régional du commerce de Thiès. À travers les différentes interventions menées par ses équipes, le service a intensifié les contrôles afin d'identifier et d'intercepter les marchandises ne répondant pas aux exigences réglementaires en matière de qualité et de sécurité.

Par ailleurs, les autorités ont souligné que ces résultats sont le fruit d'une collaboration étroite entre le Service régional du commerce, le parquet de Thiès, les forces de défense et de sécurité, les associations de commerçants et les organisations de consommateurs. Cette synergie d'action a notamment permis de renforcer la surveillance du marché et de lutter plus efficacement contre les circuits de distribution de produits dangereux ou frauduleux.

À cette occasion, l'adjoint au gouverneur Ababacar Sadikh Niang a transmis les félicitations du gouverneur à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette opération. Il a, dans le même élan, salué le professionnalisme du Service régional du commerce, l'accompagnement du parquet de Thiès ainsi que l'engagement des services déconcentrés de l'État.

La vigilance citoyenne au cœur du dispositif

Au-delà de la destruction des produits saisis, cette opération constitue un signal fort dans la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses et les risques sanitaires auxquels les populations peuvent être exposées. À cet effet, Ababacar Sadikh Niang a lancé un appel à la vigilance et à la responsabilité citoyenne, invitant les populations à signaler tout produit suspect ou toute pratique commerciale illicite auprès des services compétents.

« La lutte contre les produits impropres à la consommation est l'affaire de tous. La dénonciation citoyenne demeure un levier essentiel pour préserver la santé des populations et assainir durablement le marché », a-t-il indiqué.

En définitive, cette opération témoigne de la volonté des autorités administratives et des services compétents, notamment du Service régional du commerce dirigé par Khadim Ndiaye, de renforcer les mécanismes de contrôle et de garantir un environnement commercial respectueux des normes en vigueur.

N. DIALLO, THIÈS