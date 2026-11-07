À la Place du Souvenir africain, les portraits de 25 sportives retracent un siècle de présence féminine africaine aux Jeux olympiques. Inaugurée ce vendredi 6 novembre dans le cadre des JOJ Dakar 2026, l’exposition fait dialoguer les premières participations, les grandes victoires et les obstacles surmontés, avec une ambition : donner aux jeunes filles des modèles auxquels s’identifier.

Avant les médailles, il a fallu prendre sa place. Accéder aux entraînements, pouvoir concourir, représenter son pays : derrière les exploits des Olympiennes africaines, il y a aussi ces premières conquêtes. À la Place du Souvenir africain, une exposition met à l’honneur 25 femmes qui ont contribué à écrire cette histoire. Le vernissage d’« Olympiennes africaines » s’est tenu ce vendredi 6 novembre, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Photographies, témoignages et archives, issus notamment des collections du Musée Olympique de Lausanne, retracent les parcours de pionnières et de championnes du continent. Des premières apparitions aux Jeux aux consécrations internationales, le visiteur découvre une histoire faite de performances, mais aussi de difficultés d’accès à la pratique sportive et de barrières à franchir.

Des premières participations aux médailles d’or

Le parcours remonte à 1920, à Anvers, avec la nageuse sud-africaine Blanche Nash, première femme à représenter un pays africain aux Jeux olympiques. Huit ans plus tard, à Amsterdam, quatre nageuses sud-africaines remportent le bronze au relais 4 × 100 mètres nage libre : un premier podium olympique féminin pour un pays du continent. En 1984, à Los Angeles, la Marocaine Nawal El Moutawakel gagne le 400 mètres haies et devient la première Africaine championne olympique. À Barcelone, en 1992, l’Éthiopienne Derartu Tulu s’impose sur 10 000 mètres, devenant la première femme noire africaine à décrocher un titre olympique. Lors de ces mêmes Jeux, l’Algérienne Hassiba Boulmerka remporte le 1 500 mètres.

L’exposition fait aussi place à la Camerounaise Françoise Mbango Etone, double championne olympique du triple saut en 2004 et 2008. Plus récemment, à Paris en 2024, l’Algérienne Kaylia Nemour, âgée de 17 ans, est devenue la première représentante d’un pays africain médaillée olympique en gymnastique, en remportant l’or aux barres asymétriques. Ces victoires jalonnent la visite. Elles permettent de mesurer le chemin parcouru entre les premières participations féminines et l’émergence de championnes dans des disciplines toujours plus diverses.

Les Sénégalaises dans le récit

Les sportives sénégalaises occupent également une place dans l’exposition. En 1976, Ndew Niang et Julie Gomis deviennent les premières femmes du pays à participer aux Jeux olympiques. D’autres leur succèdent, parmi lesquelles Constance Senghor, engagée au saut en hauteur à Los Angeles en 1984, Kène Ndoye, présente à Sydney en 2000 puis à Athènes en 2004, et la sprinteuse Aminata Diouf. Leurs portraits rappellent que l’histoire olympique se construit aussi à travers des participations qui ouvrent la voie aux suivantes. Pour les jeunes visiteurs, ces noms donnent un ancrage sénégalais à une aventure souvent racontée à travers les grandes médaillées internationales.

Cette volonté de transmission a guidé la contribution du Musée olympique, explique Yasmin Meichtry, directrice par intérim de la Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine et du Musée Olympique du Comité international olympique. L’institution a mis à disposition des photographies, des archives et des contenus audiovisuels. La présentation cherche à créer une proximité entre les championnes et le public. « On a conçu ça comme un espace assez informel, un peu comme des posters que les jeunes mettent sur les murs avec leurs grandes stars », souligne-t-elle.

Des modèles pour les jeunes filles

Au fil des portraits, l’exposition aborde aussi les difficultés rencontrées par ces sportives : accès à l’entraînement, contexte géopolitique, contraintes climatiques ou problèmes de santé. « Elles ont réussi à défier finalement toutes les barrières qu’elles ont pu rencontrer », insiste Yasmin Meichtry. Selon la responsable, l’espace accueille plus de 1 000 enfants par jour depuis son ouverture. Cette fréquentation donne tout son sens au projet : faire découvrir des championnes, mais surtout permettre aux jeunes filles de se reconnaître dans leurs parcours et d’envisager, elles aussi, une place dans le sport.

Yasmin Meichtry évoque ainsi les très jeunes participantes qu’elle a vues lors des compétitions de skateboard des JOJ. « Je pense que c’est ça qui va inspirer toutes ces jeunes femmes aujourd’hui à pouvoir accomplir leurs rêves », confie-t-elle. Alors que Dakar accueille les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique, l’exposition relie les athlètes d’aujourd’hui à celles qui les ont précédées. Dans les portraits présentés à la Place du Souvenir africain, les jeunes visiteurs peuvent découvrir des figures célèbres, retrouver des pionnières moins connues et mesurer ce qu’il a fallu conquérir pour arriver jusqu’ici.

Fatou Ba