Les faits présumés remontent au 28 mai dernier, lors d'un anniversaire chez un particulier à Ngaparou. Une fillette de trois ans et demi accuse un homme surnommé affectueusement « Monsieur Le Directeur » d'agression sexuelle. Placé en détention pendant trois mois, le mis en cause a bénéficié d'une liberté provisoire sous caution. La mère de la victime, sous le choc, attend le procès et réclame justice.

L'affaire suscite une vive émotion à Ngaparou. Un ressortissant français est accusé d'avoir agressé sexuellement une petite fille de trois ans et demi. Les faits présumés se seraient produits le 28 mai 2026, lors d'une fête d'anniversaire organisée au domicile du mis en cause. Selon les premiers éléments, la victime s'y était rendue avec sa mère et sa petite sœur. Elle y a retrouvé des amies et d'autres enfants. C'est alors qu'elle s'était isolée pour se rendre aux toilettes que l'agression présumée aurait eu lieu.

Malgré son très jeune âge, la fillette a pu livrer aux enquêteurs un récit circonstancié des faits qu'elle dit avoir subis. Dans sa déposition, elle décrit une agression sexuelle commise dans les toilettes par l'homme que les enfants appellent « Monsieur Le Directeur », présenté comme un ami du père de l'enfant qui fêtait son anniversaire. Elle indique également que l'homme aurait tenté de lui faire prendre une douche après les faits. Entendue par les policiers, la fillette présente, selon sa mère, des blessures physiques et un état de stress post-traumatique.

Une mère sous le choc qui attend le procès.

Française d'origine sénégalaise, installée au Sénégal avec ses deux filles, la mère de la victime se dit dévastée. « Ma fille n'a que trois ans et demi, mais elle a pu raconter avec force détails ce qui s'est passé. Elle a des blessures et elle en est sortie traumatisée. Moi aussi, je suis traumatisée. Ma vie a complètement changé », confie-t-elle. Elle explique avoir eu confiance en la justice sénégalaise et souhaite que les faits, s'ils sont avérés, soient sanctionnés à la hauteur de leur gravité. Le mis en cause, qui conteste les faits qui lui sont reprochés et bénéficie à ce stade de la présomption d'innocence, aurait passé trois mois en détention préventive avant d'obtenir une liberté provisoire contre le versement d'une caution. En attendant l'ouverture de son procès, la mère de la victime lance un appel à la mobilisation : « J'appelle toutes les mamans comme moi, dont les filles ont subi des abus, à se mobiliser pour combattre ce mal. ». Ngaparou encore sous le choc retient son souffle.

Pape Mbar Faye