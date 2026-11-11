Publié le 11 Nov 2026 - 14:14
VISITE AU VILLAGE OLYMPIQUE

Kalidou, Mory et Malang Sarr galvanisent les athlètes sénégalais

 

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, accompagné de ses coéquipiers Mory Diaw et Malang Sarr, a rendu visite à la délégation sénégalaise aux JOJ Dakar 2026, hier, au Village olympique, où ils ont échangé avec les jeunes athlètes et leur ont prodigué des conseils.

 

Le Village olympique des JOJ Dakar 2026 a reçu, hier, la visite de Kalidou Koulibaly, Mory Diaw et Malang Sarr. En regroupement à Diamniadio pour la préparation de la rencontre contre le Soudan, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027, les trois Lions en ont profité pour aller à la rencontre des jeunes athlètes de la délégation sénégalaise. Ce moment de convivialité a permis aux internationaux sénégalais de football de partager leurs expériences respectives et de placer des mots d’encouragement à l’égard des jeunes athlètes, ravis de voir leurs illustres aînés s’intéresser de près à leur parcours.

Capitaine des Lions et ambassadeur des JOJ, Koulibaly n'a pas caché sa fierté de voir les Jeux se tenir à domicile. ‘’Avoir les Jeux olympiques ici au Sénégal, c'est quelque chose d'incroyable, surtout d'être le premier pays africain qui les organise. Donc, pour moi, c'était une fierté. J'avais envie de le partager avec tous ceux que je connaissais. J'ai ramené quelques joueurs aujourd'hui, je vais partager tout autour de moi.’’ ‘’Je trouve que c'est important qu'on puisse bien représenter le Sénégal. On l'a bien fait par rapport à cette cérémonie d'ouverture. Elle était magnifique, incroyable. Je l'ai vécue de loin quand j'étais en Arabie saoudite, mais pour moi, elle était incroyable. J'ai eu vraiment des émotions quand je l'ai vue à la télé.’’

Le défenseur s'est aussi réjoui des résultats de la délégation sénégalaise. ‘’Aujourd'hui, voilà, je suis fier. Maintenant, les disciplines se passent bien, les compétitions se passent bien. Je suis très fier. On a des médailles d'or, on a des médailles d'argent, des médailles de bronze. Donc c'est bien. Les équipes sont performantes.’’ ‘’Je pense que c'est un exemple et ça va ouvrir la porte à d'autres pays pour pouvoir organiser ces Jeux olympiques et voir d'autres compétitions. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à cela.’’

Ému par le sacre des lutteurs, il a ajouté : ‘’De voir que la lutte sénégalaise est aux Jeux olympiques, parce que ça fait longtemps que les gens demandaient cela. Et aujourd'hui, on voit la lutte dans un sport olympique, donc ça fait plaisir. On peut voir aussi la force sénégalaise. C'était vraiment un combat de force et on voit que le lion est sorti et il nous a ramené une médaille d'or.’’

Koulibaly a conclu par un message aux jeunes athlètes. ‘’Tout le monde croit en eux. C'est le futur de ce monde. Ce sont les adultes de demain. Il faut qu'ils croient en leurs rêves, surtout dans un premier temps, parce que sans rêve, on ne peut atteindre aucun objectif. Ensuite, il faut travailler et surtout continuer à bien représenter le Sénégal, notre pays.’’

LOUIS GEORGES DIATTA

Section: 
sport
JOJ DAKAR 2026 - TAEKWONDO : Le Sénégal en force, Marie Sarr en or, Aïda Touré en bronze
FOOT - LIGUE 1 : Carlos Vicens dévoile son plan pour l’OL
JOJ DAKAR 2026 - BASKET 3X3 : La journée dorée du basket sénégalais
 JOJ 2026 - CYCLISME SUR ROUTE : Sur la Corniche, la chaleur a fait le tri
ATHLÉTISME : Sokhna Fatoumata Touré, une dernière place qui vaut un record
JOJ DAKAR 2026 : 3 médailles d’or, la lutte triomphe à Saly
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE : Elisabeth Diatta, à jamais la première
COUP DE TORCHE SUR LES JOJ DAKAR 2026 BASKET 3X3 Lionceaux et Lioncelles, même élan vers le dernier carré
ÉQUIPE DE FRANCE- PAGIS, TCHOUAMENI, HERNANDEZ, THURAM... : Zidane détaille les contours de sa deuxième liste
BASKET 3X3 : Les Lionceaux enchaînent deux victoires et filent en quarts
PORTUGAL : Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale
ÉLIMINATOIRES CAN 2027 - LISTE DES LIONS CONTRE SOUDAN : Vieira convoque quatre nouveaux, sans Sadio et Gana
CAF AWARDS 2026 Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Sadio Mané portent les espoirs du Sénégal
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE : Le Sénégal s’impose au futsal et garde son destin en mains
YAEL ARAD (PRÉSIDENTE COMITÉ OLYMPIQUE ISRAÉLIEN) : ‘‘Nos athlètes sont très heureux de venir dans ce pays’’
ESPAGNE - TENERIFE Mort de Jesús de Miguel, le foot face au drame
COUP DE TORCHE SUR LES JOJ DAKAR 2026 FUTSAL : Les Lioncelles surprises par le Venezuela
JOJ DAKAR 2026 - BEACH-VOLLEY : Le président de la FSVB tire un bilan satisfaisant
FOOT - LE HAVRE : Demba Ba s’en va aussi, c’est la crise à tous les étages !
VISITE DU MINISTRE IVOIRIEN DES SPORTS AU PRÉSIDENT DU COJOJ Renforcer l’axe Abidjan-Dakar