Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, accompagné de ses coéquipiers Mory Diaw et Malang Sarr, a rendu visite à la délégation sénégalaise aux JOJ Dakar 2026, hier, au Village olympique, où ils ont échangé avec les jeunes athlètes et leur ont prodigué des conseils.

Le Village olympique des JOJ Dakar 2026 a reçu, hier, la visite de Kalidou Koulibaly, Mory Diaw et Malang Sarr. En regroupement à Diamniadio pour la préparation de la rencontre contre le Soudan, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027, les trois Lions en ont profité pour aller à la rencontre des jeunes athlètes de la délégation sénégalaise. Ce moment de convivialité a permis aux internationaux sénégalais de football de partager leurs expériences respectives et de placer des mots d’encouragement à l’égard des jeunes athlètes, ravis de voir leurs illustres aînés s’intéresser de près à leur parcours.

Capitaine des Lions et ambassadeur des JOJ, Koulibaly n'a pas caché sa fierté de voir les Jeux se tenir à domicile. ‘’Avoir les Jeux olympiques ici au Sénégal, c'est quelque chose d'incroyable, surtout d'être le premier pays africain qui les organise. Donc, pour moi, c'était une fierté. J'avais envie de le partager avec tous ceux que je connaissais. J'ai ramené quelques joueurs aujourd'hui, je vais partager tout autour de moi.’’ ‘’Je trouve que c'est important qu'on puisse bien représenter le Sénégal. On l'a bien fait par rapport à cette cérémonie d'ouverture. Elle était magnifique, incroyable. Je l'ai vécue de loin quand j'étais en Arabie saoudite, mais pour moi, elle était incroyable. J'ai eu vraiment des émotions quand je l'ai vue à la télé.’’

Le défenseur s'est aussi réjoui des résultats de la délégation sénégalaise. ‘’Aujourd'hui, voilà, je suis fier. Maintenant, les disciplines se passent bien, les compétitions se passent bien. Je suis très fier. On a des médailles d'or, on a des médailles d'argent, des médailles de bronze. Donc c'est bien. Les équipes sont performantes.’’ ‘’Je pense que c'est un exemple et ça va ouvrir la porte à d'autres pays pour pouvoir organiser ces Jeux olympiques et voir d'autres compétitions. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à cela.’’

Ému par le sacre des lutteurs, il a ajouté : ‘’De voir que la lutte sénégalaise est aux Jeux olympiques, parce que ça fait longtemps que les gens demandaient cela. Et aujourd'hui, on voit la lutte dans un sport olympique, donc ça fait plaisir. On peut voir aussi la force sénégalaise. C'était vraiment un combat de force et on voit que le lion est sorti et il nous a ramené une médaille d'or.’’

Koulibaly a conclu par un message aux jeunes athlètes. ‘’Tout le monde croit en eux. C'est le futur de ce monde. Ce sont les adultes de demain. Il faut qu'ils croient en leurs rêves, surtout dans un premier temps, parce que sans rêve, on ne peut atteindre aucun objectif. Ensuite, il faut travailler et surtout continuer à bien représenter le Sénégal, notre pays.’’

LOUIS GEORGES DIATTA