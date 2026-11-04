Forte de 11 athlètes, la délégation israélienne aux Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026, n'est pas venue pour faire du tourisme. Pour Yael Arad, présidente du Comité olympique israélien depuis 2021, elle compte décrocher deux à trois médailles, vu que toutes les conditions sont réunies pour réaliser cette performance.

Les Jeux olympiques de la jeunesse, qui se tiennent au Sénégal depuis le 31 octobre dernier, ont vu la participation d'athlètes israéliens. Ces derniers sont au nombre de 11 et doivent concourir dans des disciplines comme la boxe, l'haltérophilie, l'athlétisme, la gymnastique, le tir à l'arc, la natation...

Hier, lors d'un point de presse, la présidente du Comité olympique israélien depuis 2021 a soutenu que ses athlètes sont prêts sur tous les aspects pour être parmi les pays qui auront le maximum de médailles au Sénégal. D'après Yael Arad, au bas mot, elle compte décrocher deux à trois médailles.

« Nos athlètes sont très bien préparés pour gagner. Même sur le plan mental, des dispositifs ont été pris. Rien n'a été laissé au hasard. Au-delà de tout, cette compétition est un tremplin pour les autres rendez-vous mondiaux sportifs. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont de jeunes athlètes de 16 à 18 ans, donc cette expérience peut les servir dans le futur », a soutenu la première médaillée olympique d’Israël.

Selon elle, sur le plan de la prise en charge, ses éléments sont dans de bonnes conditions. Et cette chaleur que connaît le Sénégal actuellement ne sera pas un inconvénient pour eux, car ils sont habitués à ce genre de climat.

Elle a confié aussi que son pays utilise les technologies pour mieux équiper ses athlètes dans le but d'avoir de meilleures performances dans les compétitions sportives internationales. Et elle a appelé le Sénégal à travailler davantage dans ce secteur pour mieux s'équiper. De leur côté, ils vont partager des expériences sur cette question avec les Sénégalais. L'objectif est de leur faire bénéficier de cette expérience.

« Gagner une médaille olympique n'est pas uniquement un savoir-faire. Il faut travailler davantage et diversifier les disciplines. C'est ce que nous faisons en nous basant sur la technologie pour gagner le maximum de médailles. Rien que dans le secteur du mental, nous avons investi beaucoup d'argent pour gérer cet aspect très important dans une compétition de ce genre. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans de pareilles rencontres sportives. Raison pour laquelle il faut se préparer à tout pour s'en sortir. Nous, on n'exclut rien chez nous. Nous mettons beaucoup de moyens pour uniquement cette compétition, mais pour toutes les autres aussi », a confié la championne d'Europe de judo en 1993.

« Toutes les conditions sont réunies pour gagner »

Concernant l'organisation des JOJ en terre africaine pour la première fois, elle s'est dite très contente. D'après elle, le pays de la Teranga a réussi la cérémonie officielle. En sus de cela, c'est un peuple très courtois, qui a de l'hospitalité et qui est très ouvert. Un peuple positif qui met à l'aise ses hôtes.

« Nos athlètes sont très heureux de venir dans ce pays. Ils sont très à l'aise. Nous avons été bien accueillis. Toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de gagner. Nous sommes en train de travailler davantage pour atteindre l'objectif qu'est de décrocher des médailles. La cérémonie d'ouverture a été une excellente réussite. Nous espérons que ces JOJ vont ouvrir le Sénégal à d'autres rendez-vous sportifs dans le futur. On espère aussi que les JOJ marqueront l'histoire, car ce pays est une nation de paix », a-t-elle affirmé.

« Pourquoi nous avons notre propre sécurité ? »

Sur la question de la présence de la sécurité israélienne dans leur délégation, elle a confié que c'est une chose normale. « Partout où nous allons dans les rendez-vous sportifs dans le monde, nous partons avec nos agents de sécurité. Que ce soit aux États-Unis, en Espagne, au Japon ou au Sénégal. C'est une habitude chez nous depuis les événements de Munich en 1972 (NDLR : le 5 septembre 1972, un commando palestinien de l'organisation Septembre noir s'introduit dans le village olympique et prend en otage des membres de la délégation israélienne. L'opération de sauvetage tourne au drame à la base aérienne de Fürstenfeldbruck : 11 athlètes israéliens, un policier allemand et 5 terroristes périssent.

Après une suspension de 34 heures, les Jeux reprennent sur décision du président du CIO Avery Brundage). Mais n'empêche, ils collaborent avec la sécurité sénégalaise qui joue bien son rôle. C'est de notre responsabilité de garantir la sécurité de nos athlètes partout où nous allons. Il est connu que les délégations sportives d'Israël partent toujours en compétition avec leur propre sécurité. Donc rien de grave sur ça », a expliqué la championne de judo.

Par ailleurs, sur la présence des femmes dans les instances sportives mondiales, selon elle, cela doit être un mérite. C'est la raison pour laquelle elle a appelé les femmes à travailler davantage pour diriger le monde sportif. Pour y arriver, selon elle, elles doivent avoir tous les atouts et se battre comme les hommes pour le faire. Elles doivent impacter partout où elles passent, a-t-elle souhaité.

CHEIKH THIAM