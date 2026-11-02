À l’approche de la grande Ziarra annuelle dédiée à Thierno Habibou Mountaga Daha Cheikhou Oumar Foutiyou Tall, prévue les 6 et 7 novembre 2026 à Thiès, la famille omarienne met l’accent sur la transmission du patrimoine religieux, la valorisation de l’héritage intellectuel d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall et la nécessité de promouvoir les valeurs morales et spirituelles auprès des jeunes générations.

La ville de Thiès s’apprête à accueillir plusieurs milliers de pèlerins à l’occasion de l’édition 2026 de la grande Ziarra annuelle dédiée au défunt khalife général Thierno Habibou Mountaga Daha Cheikhou Oumar Foutiyou Tall. Prévue les 6 et 7 novembre prochains, cette rencontre religieuse majeure s’inscrit dans une dynamique de préservation du patrimoine spirituel omarien, de consolidation des liens communautaires et de transmission des valeurs islamiques.

En prélude à cet événement, le comité d’organisation, placé sous la supervision du khalife Thierno Mountaga Habibou Tall, s’est réuni à Thiès afin de faire le point sur les préparatifs. À cette occasion, les responsables de la famille omarienne ont rappelé la portée spirituelle, éducative et culturelle de cette manifestation, qui constitue, au fil des éditions, un cadre privilégié de communion, de prière et de réflexion autour de l’héritage d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall.

Outre sa vocation spirituelle, la Ziarra se veut également un espace de réflexion sur les défis contemporains et sur le rôle de l’éducation religieuse dans la formation des citoyens. Pour les organisateurs, la célébration de cet héritage doit contribuer à renforcer les repères moraux et spirituels dans un contexte marqué notamment par les préoccupations liées à la délinquance et à la violence.

« Les défis de notre époque, avec la montée de la délinquance et de la violence, requièrent une réponse éducative forte. Nous avons la responsabilité de guider cette jeunesse pour qu’elle trouve son chemin au milieu de la complexité de notre société moderne », a déclaré le khalife. Un appel qui souligne la nécessité de replacer les valeurs de responsabilité, de solidarité, de discipline et de spiritualité au cœur de la formation des jeunes générations.

Un symposium international consacré à l’héritage d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall

L’édition 2026 sera également marquée par l’organisation d’un symposium international consacré à la vie et à l’œuvre d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall. La rencontre scientifique se tiendra à l’auditorium de l’Université Iba Der Thiam de Thiès et réunira des participants autour de l’héritage historique, religieux, intellectuel et culturel de cette figure majeure de la tradition omarienne.

À travers cette initiative, les organisateurs entendent favoriser une meilleure connaissance des contributions du guide religieux, tout en encourageant la recherche et la transmission de son patrimoine aux générations futures.

Dans cette perspective, le professeur Ibrahima Thiam, président du comité scientifique du symposium, a insisté sur l’importance de sensibiliser davantage le public à l’apport d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall dans les domaines des sciences et de la culture. Il a également plaidé pour la collecte, la conservation et l’édition des manuscrits ainsi que des documents historiques relatifs à son parcours et à son œuvre.

Cette démarche vise à consolider la documentation scientifique disponible et à donner une plus grande visibilité à un patrimoine dont la portée dépasse le seul cadre religieux.

Préserver la mémoire et transmettre l’histoire aux nouvelles générations

Le porte-parole de la famille omarienne, Thierno Makhtar Tall, a, pour sa part, mis en exergue le rôle de Thierno Seydou Nourou Tall dans l’introduction de l’histoire d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall dans les programmes scolaires. Il a souligné l’urgence de se réapproprier cette histoire et d’en assurer une transmission effective aux nouvelles générations.

Pour les responsables de la famille omarienne, la valorisation de cet héritage constitue un enjeu essentiel de mémoire collective, d’éducation et de construction identitaire. Elle suppose notamment un effort concerté des chercheurs, des institutions éducatives et des acteurs culturels pour préserver les sources historiques et promouvoir leur exploitation scientifique.

Le programme de la Ziarra prévoit, le 7 novembre, une journée consacrée à la lecture du Saint Coran, suivie d’une cérémonie officielle présidée par le khalife général de la famille omarienne, Thierno Mouhamadou Bachir Tall.

Pour cette édition de 2026, la famille omarienne entend ainsi faire de la Ziarra de Thiès un rendez-vous de spiritualité, de savoir et de responsabilité collective. L’ambition affichée est de contribuer à la revitalisation des valeurs morales et spirituelles, tout en assurant la préservation et la transmission d’un héritage religieux et intellectuel majeur.

NDEYE DIALLO (THIÈS)