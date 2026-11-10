La famille omarienne a porté son choix sur Serigne Khadim Lô Gaydel pour parrainer l’édition 2026 de sa ziarra. Lors de la cérémonie organisée hier, les intervenants ont appelé à entretenir les liens historiques et spirituels entre les familles omarienne et mouride.

Serigne Khadim Lô Gaydel a été désigné parrain de la Ziarra Omarienne 2026. Ce choix de la famille omarienne a été au centre d’une cérémonie réunissant, hier, plusieurs personnalités religieuses et administratives. Les interventions ont principalement porté sur les relations entre les familles omarienne et Mbacké, ainsi que sur la transmission de cet héritage aux jeunes générations.

À l’ouverture de la rencontre, Serigne Abo Mbacké a présenté cette désignation comme un témoignage de solidarité entre les deux familles religieuses. Il a précisé que le choix du parrain avait fait l’objet d’échanges avec le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Selon lui, cette démarche répond à une volonté commune de consolider les relations fraternelles entre les deux communautés. Il a insisté sur la nécessité de préserver les liens fondés sur le respect mutuel, le dialogue et le partage des valeurs islamiques.

Serigne Dame Ndieguènne est, pour sa part, revenu sur l’histoire de ces relations. Il a notamment évoqué le parcours d’El Hadji Oumar Foutiyou Tall et la place de son œuvre dans l’histoire de l’islam en Afrique de l’Ouest. Son intervention a également porté sur les rapports de considération entre les grandes figures religieuses. Un héritage qu’il invite les fidèles à entretenir et à transmettre, afin que les générations futures prolongent ces relations.

Serigne Abo Mbacké, Chérif Aïdara, Serigne Mouhamadane Mbacké et l’ancien directeur général de l’Aéroport international Blaise-Diagne, Abdoulaye Dièye, figuraient parmi les personnalités présentes. Au cours de la cérémonie, les intervenants ont également mis en avant l’ancrage religieux de Serigne Khadim Lô Gaydel et son influence dans la région de Thiès. Le parrainage de cette édition a ainsi servi de cadre à un appel au maintien du dialogue et de la solidarité entre les familles religieuses.

Ndeye Diallo (Thiès)