L’administration du Port autonome de Dakar peut compter sur le soutien des populations des communes de Yenne et de Ndayane-Popenguine, pour la construction du port du futur. Dans un communiqué, les autorités portuaires renseignent que c’est en marge d’une cérémonie de remise de dons aux populations de ces municipalités que ce soutien a été réaffirmé.

C’est surtout, fait-on savoir dans la note, après des explications sommaires du DG sur ce grand projet ‘’du président de la République, Son Excellence, Macky Sall, dont les investissements prévus sont de l’ordre de 1 000 à 3 000 milliards de F CFA et avec des impacts probants sur l’économie nationale, locale, celle de la CEDEAO et de l’Afrique’’.

Ainsi, souligne-t-on, les populations sont séduites par ces assurances et comptent accompagner le directeur général dans la réalisation d’un projet jugé comme étant le plus grand de l’histoire du Sénégal. Aboubacar Sédikh Bèye a indiqué, à ce propos, que des discussions seront ouvertes très prochainement avec toutes les parties prenantes des deux communes, pour une appréciation réelle des contours du projet et, surtout, assure-t-il, toutes ses retombées socioéconomique sur la vie des populations des deux communes qui abriteront le port du futur de Ndayane.

Par ailleurs, indique le communiqué, une cérémonie de distribution de vivres et de masques en riposte à la Covid-19 par la fondation du Port autonome de Dakar à l’endroit des communes de Yenne et de Ndayane-Popenguine a été initiée. En outre détaille-t-on dans la note, chacune des deux communes a reçu 25 t de riz, 5 000 l d’huile, 5 000 t de sucre et 2 000 masques.